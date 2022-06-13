Serinlemek için Köprülü Kanyona giren turist gençten 48 saattir haber alınamıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Serinlemek için Köprülü Kanyona giren turist gençten 48 saattir haber alınamıyor

13.06.2022 11:57

Serinlemek için Köprülü Kanyona giren turist gençten 48 saattir haber alınamıyor Brunei vatandaşı genci arama çalışmaları devam ediyor Antalya'nın Manavgat ilçesinde serinlemek için Köprülü Kanyona giren ve bir daha kendisinden haber alınmayan Brunei vatandaşı genci arama çalışmaları devam ediyor.

Serinlemek için Köprülü Kanyona giren turist gençten 48 saattir haber alınamıyor

Brunei vatandaşı genci arama çalışmaları devam ediyor

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde serinlemek için Köprülü Kanyona giren ve bir daha kendisinden haber alınmayan Brunei vatandaşı genci arama çalışmaları devam ediyor. Dün yağan yağmur nedeni ile suyun debisinin yüksek olmasının arama çalışmalarını zorlaştırdığı öğrenildi.

Brunei vatandaşı Ally Seıfu Bukere ve Fahad Nsabımana önceki gün öğle saatlerinde Manavgat İlçesi Beşkonak Mahallesi Karabük Köprüsü ile Boynuzlubük Mevkii arasında kalan bölgede, yüzmek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra iki isim çevrede bulunan vatandaşlardan yardım isteyemeye başladı. Yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, gençlerden üzerinde can yeleği olan Fahad Nsabımana kurtarırken Ally Seıfu Bukere gözden kayboldu.

Kayıp genç için 112 Acil Çağrı merkezi aranarak yardım istendi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kayıp olan şahsı çayda arama çalışmalarının devam ettiği ve şuana kadar bir ize rastlanmadığı öğrenildi.

Öte yandan aramaların gencin akıntıya kapıldığı mevkide yoğunluk kazandığı dün etkili olan sağanak yağmur sonrasında suyun debisinin yükselmesi ile güçlükle yürütüldüğü belirtildi.

Serinlemek için Köprülü Kanyona giren turist gençten 48 saattir haber alınamıyor
Serinlemek için Köprülü Kanyona giren turist gençten 48 saattir haber alınamıyor
Serinlemek için Köprülü Kanyona giren turist gençten 48 saattir haber alınamıyor
Serinlemek için Köprülü Kanyona giren turist gençten 48 saattir haber alınamıyor
Serinlemek için Köprülü Kanyona giren turist gençten 48 saattir haber alınamıyor
Serinlemek için Köprülü Kanyona giren turist gençten 48 saattir haber alınamıyor
Serinlemek için Köprülü Kanyona giren turist gençten 48 saattir haber alınamıyor
Serinlemek için Köprülü Kanyona giren turist gençten 48 saattir haber alınamıyor
Serinlemek için Köprülü Kanyona giren turist gençten 48 saattir haber alınamıyor
Serinlemek için Köprülü Kanyona giren turist gençten 48 saattir haber alınamıyor
Serinlemek için Köprülü Kanyona giren turist gençten 48 saattir haber alınamıyor
Serinlemek için Köprülü Kanyona giren turist gençten 48 saattir haber alınamıyor
Serinlemek için Köprülü Kanyona giren turist gençten 48 saattir haber alınamıyor

YORUMLAR
500
Köprülü kanyonda kaybolan Brunei vatandaşı genç her yerde aranıyor Köprülü kanyonda kaybolan Brunei vatandaşı genç her yerde aranıyor Aksaray'da Serinlemek İçin Baraja Giren 2 Genç Yaşamını Yitirdi Aksaray'da Serinlemek İçin Baraja Giren 2 Genç Yaşamını Yitirdi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serinlemek için Köprülü Kanyona giren turist gençten 48 saattir haber alınamıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:46 Eski bakan Veysel Eroğlu'dan benzin zamlarına isyan edenlere yanıt: Eski Türkiye'de benzin bitince yollarda kalırdık
12:42 Bomba iddia! Tuvalete 6 korumayla giden Putin, DNA'sının ele geçirilmemesi için dışkısını toplattırdı
12:24 Antalya'da pompalı tüfekli cinayet! Kediye "gel oğlum" diye seslenen arkadaşını, kendisine "oğlum" dediğini sandığı için öldürdü
12:15 Gördüğünüz tüm halay başlarını unutun! Sergilediği figürler sosyal medyanın dilinde
12:10 Metin Hara kariyer yolculuğunu anlattı! Meğer her şey babasının geçirdiği kazayla başlamış
11:49 Son 6 ayda 4.kez zamlandı! Yüksek hızlı tren biletlerine yüzde 30'luk zam yapıldı
11:48 Fenerbahçe, William Carvalho transferinde sona geldi!
11:37 Ankara'da sel sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti! Kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor
11:32 Gram altının fiyatı yeni günde 1.028 lira seviyesinden işlem görüyor
11:20 ABD, Türkiye-Yunanistan geriliminde rengini belli etti: Tarafsız olsak Atina'yla anlaşmalar imzalamazdık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 12:59:00. #1.12#
SON DAKİKA: Serinlemek için Köprülü Kanyona giren turist gençten 48 saattir haber alınamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement