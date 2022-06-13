Serinlemek için Köprülü Kanyona giren gençten 48 saattir haber alınamıyor - Son Dakika
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Serinlemek için Köprülü Kanyona giren gençten 48 saattir haber alınamıyor

13.06.2022 22:28
Serinlemek için Köprülü Kanyona giren gençten 48 saattir haber alınamıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde serinlemek için Köprülü Kanyona giren ve bir daha kendisinden haber alınmayan Brunei vatandaşı genci arama çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde serinlemek için Köprülü Kanyona giren ve bir daha kendisinden haber alınmayan Brunei vatandaşı genci arama çalışmaları devam ediyor. Dün yağan yağmur nedeni ile suyun debisinin yüksek olmasının arama çalışmalarının zorlaştırdığı öğrenildi.

Brunei vatandaşı Ally Seıfu Bukere (22) ve Fahad Nsabımana (20) önceki gün öğle saatlerinde Manavgat İlçesi Beşkonak Mahallesi Karabük Köprüsü ile Boynuzlubük Mevkii arasında kalan bölgede, yüzmek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra iki isim çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istemeye başladı. Yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, gençlerden üzerinde can yeleği olan Fahad Nsabımana kurtarırken Ally Seıfu Bukere gözden kayboldu.

Kayıp genç için 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kayıp olan şahsı çayda arama çalışmalarının devam ettiği ve şu ana kadar bir ize rastlanmadığı öğrenildi.

Öte yandan aramaların gencin akıntıya kapıldığı mevkide yoğunluk kazandığı, dün etkili olan sağanak yağmur sonrasında suyun debisinin yükselmesi ile güçlükle yürütüldüğü belirtildi. - ANTALYA

Serinlemek için Köprülü Kanyona giren gençten 48 saattir haber alınamıyor
Serinlemek için Köprülü Kanyona giren gençten 48 saattir haber alınamıyor
Serinlemek için Köprülü Kanyona giren gençten 48 saattir haber alınamıyor
Serinlemek için Köprülü Kanyona giren gençten 48 saattir haber alınamıyor
Serinlemek için Köprülü Kanyona giren gençten 48 saattir haber alınamıyor
Serinlemek için Köprülü Kanyona giren gençten 48 saattir haber alınamıyor
Serinlemek için Köprülü Kanyona giren gençten 48 saattir haber alınamıyor
Serinlemek için Köprülü Kanyona giren gençten 48 saattir haber alınamıyor
Serinlemek için Köprülü Kanyona giren gençten 48 saattir haber alınamıyor
YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

Beşkonak, Manavgat, Karabük, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serinlemek için Köprülü Kanyona giren gençten 48 saattir haber alınamıyor - Son Dakika

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