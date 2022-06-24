Serinlemek için şelaleye giren Furkan, boğuldu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, serinlemek için şelaleye giren Furkan Tat (15), boğuldu. Talihsiz çocuğun cansız bedenini sudan arkadaşları çıkardı.

Olay, ilçeye bağlı Bakbele Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için arkadaşları ile birlikte şelalede yüzen Furkan Tat, bir anda suda kayboldu. Tat'ın kaybolduğunu gören arkadaşları çevredekilerden yardım istedi. Tat'ın arkadaşları, suyun içinde arkadaşlarını ararken, çevredeki vatandaşlar ise sağlık ekiplerine haber verdi. Suda arama yapan Tat'ın arkadaşları bir süre sonra talihsiz çocuğun cansız bedenine ulaştı. Tat'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.