Serinlemek için sulama havuzuna giren genç boğuldu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 18 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği sulama havuzunda boğularak hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Güblüce Mahallesi'nde ikamet eden 18 yaşındaki Hüseyin Kaya, öğleden sonra serinlemek için mahallenin dışında bahçe sulamada kullanılan havuza girdi. Akşam saatlerinde koyun otlatmaktan dönen amcası, sulama havuzunun yanında kıyafetler gördü. Havuza bakan amca, yeğenini su üzerinde hareketsiz yatarken buldu. Sudan çıkarılan talihsiz genç, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibince Elbistan Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Kaya'nın cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere morga konuldu.



Gencin acı haberini alan yakınları gözyaşlarına boğulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ