Serinlemek için sulama kanalına giren çocuk kayboldu
2 saat önce
ADANA'da dün serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Üzeyir Tamer (12), AFAD ekipleri tarafından aranıyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:06 Kaynak: DHA
ADANA'da dün serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Üzeyir Tamer (12), AFAD
ekipleri tarafından aranıyor.
Olay, Yüreğir
ilçesi Levent Mahallesi
'nde meydana geldi. İddiaya göre, dün evinden ayrılarak geri dönmeyen Üzeyir Tamer'in yakınları polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Vatandaşlar Tamer'in son olarak Devlet Su İşleri
'ne (DSİ) suylama kanalına girdiğini ve akıntıya kapıldığını söyledi. Bunun üzerine AFAD ekipleri, sulama kanalı çevresinde arama çalışması başlattı. Ağabey Fatih
Tamer, "Kardeşimin sulama kanalında boğulduğunu söylediler. Burada arıyoruz " dedi.
- Adana
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