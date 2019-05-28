Son Dakika Haberleri: Serinlemek için sulama kanalına giren çocuk kayboldu
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Serinlemek için sulama kanalına giren çocuk kayboldu

2 saat önce

ADANA'da dün serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Üzeyir Tamer (12), AFAD ekipleri tarafından aranıyor.

Serinlemek için sulama kanalına giren çocuk kayboldu, System.String[]
ADANA'da dün serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Üzeyir Tamer (12), AFAD ekipleri tarafından aranıyor.
Olay, Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dün evinden ayrılarak geri dönmeyen Üzeyir Tamer'in yakınları polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Vatandaşlar Tamer'in son olarak Devlet Su İşleri'ne (DSİ) suylama kanalına girdiğini ve akıntıya kapıldığını söyledi. Bunun üzerine AFAD ekipleri, sulama kanalı çevresinde arama çalışması başlattı. Ağabey Fatih Tamer, "Kardeşimin sulama kanalında boğulduğunu söylediler. Burada arıyoruz " dedi.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:06 Kaynak: DHA
Yüreğir, Levent Mahallesi, AFAD, Adana, Güncel
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