Serinlemek için sulama kanalına giren genç kayboldu - Son Dakika

Serinlemek için sulama kanalına giren genç kayboldu

Adana'da sabah saatlerinde 3 arkadaşıyla birlikte serinlemek için sulama kanalına giren genç, suda kayboldu.

Adana'da sabah saatlerinde 3 arkadaşıyla birlikte serinlemek için sulama kanalına giren genç, suda kayboldu.

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Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulbaki Akal (18) 3 arkadaşıyla birlikte serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre yüzen gençlerden Akal, boğulma tehlikesi atlattı. Arkadaşları onu çıkarmaya çalıştı ancak Akal suda kayboldu. Arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine Can-Kur ekipleri de geldi. Ancak Akal'a bir türlü ulaşılamadı.

Bu arada Akal'ın arkadaşları da demir parmaklıklara tutunarak çaresizce ondan alacakları haberi beklemeye başladı.

Kanalın suyu kesildikten sonra dalgıç polisler arama yapacak.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Gülbahçesi Mahallesi, Seyhan, Sabah, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 10:42 Kaynak: İHA

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