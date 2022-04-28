Serinlemek için sulama kanalına giren genç boğuldu - Son Dakika
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Serinlemek için sulama kanalına giren genç boğuldu

28.04.2022 23:18
Serinlemek için sulama kanalına giren genç boğuldu

Konya'da serinlemek için sulama kanalına giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Konya'da serinlemek için sulama kanalına giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Konya'nın Alibeyhüyüğü Mahallesi'nde sulama kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte gölete giden 21 yaşındaki Afganistan uyruklu Abdurraşit Abdul Ali, serinlemek için arkadaşlarıyla suya girdi. Bir süre sonra sudan çıkmadığını fark eden gencin arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gölette genci aramak için çalışma başlatan ekipler, bir süre sonra 21 yaşındaki gencin cansız bedenini suda boğulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde Abdurraşit Abdul Ali'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından gencin cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Serinlemek için sulama kanalına giren genç boğuldu
Serinlemek için sulama kanalına giren genç boğuldu
Serinlemek için sulama kanalına giren genç boğuldu

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Alibeyhüyüğü, Afganistan, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Serinlemek için sulama kanalına giren genç boğuldu - Son Dakika


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