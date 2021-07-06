Serinlemek için suya girdi, cansız bedeni çıktı - Son Dakika

Serinlemek için suya girdi, cansız bedeni çıktı

Serinlemek için suya girdi, cansız bedeni çıktı Elazığ'da serinlemek için baraja giren 2 arkadaştan birinin cansız bedenine ulaşıldı Elazığ'da serinlemek için baraja giren ve kaybolan 2 arkadaştan birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Serinlemek için suya girdi, cansız bedeni çıktı Elazığ'da serinlemek için baraja giren 2 arkadaştan birinin cansız bedenine ulaşıldı ELAZIĞ - Elazığ'da serinlemek için baraja giren ve kaybolan 2 arkadaştan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Olay, merkeze bağlı Şahsuvar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvan otlatan Nazmi Ç. ve Yusuf Yücer (17), serinlemek için Keban Baraj Gölü uzantısında bulunan Şahsuvar köyünde suya girdi. Kıyıda çobanların kıyafetlerini gören vatandaşlar, etrafta kimseyi göremeyince durumu 112 acil sağlık, polis ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Emniyet Genel Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar, olay yerinde çalışma başlattı. Suya giren kurbağa adamlar, bir süre sonra Yusuf Yücer'in cansız bedenini suyun altından çıkartarak olay yerinde hazır halde bulunan sağlık ekiplerine teslim etti. Yücer'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kurbağa adamların suda kaybolan Nazmi Çetinkaya'ya ulaşma çalışmaları devam ediyor.

Son Dakika

Chiesa'yı defalarca futbolu bırakmış Inzaghi diye anlatan TRT spikeri Levent Özçelik alay konusu oldu

Son seçim anketinde dengeleri altüst edecek sonuç! Z kuşağının yüzde 44'ü Millet İttifakı'nı tercih etti

Rizespor, üç büyüklerin bile alamadığı Salomon Rondon ve Volkan Şen'i kadrosuna kattı

Barcelona bitti! Ne Messi ne de yeni transferler Agüero ve Depay'ın forma giymesi mümkün değil

Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır

Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük

Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi

Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi