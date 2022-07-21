Serinlemek için Van Gölü'ne giren çocuklar akıntıya kapıldı: 2 ölü, 1 kayıp

VAN Gölü'nde serinlemek isterken akıntıya kapılan 6 çocuktan 2'si boğuldu, 1'i ise kayboldu. 3 çocuk ise kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı.

Olay, öğle saatlerinde Tuşba ilçesinde Van Gölü'nde meydana geldi. Kale civarındaki sahilde yaşları 14 ile 16 arasında değişen 6 arkadaş, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan çocuklar, suda çırpınmaya başladı. Çocuklardan 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatan ekipler, çocuklardan 2'sinin cansız bedenine ulaştı.Ekiplerin kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyor.