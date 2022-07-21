Serinlemek için Van Gölü'ne giren çocuklar akıntıya kapıldı: 2 ölü, 1 kayıp - Son Dakika
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Serinlemek için Van Gölü'ne giren çocuklar akıntıya kapıldı: 2 ölü, 1 kayıp

21.07.2022 16:48
Serinlemek için Van Gölü'ne giren çocuklar akıntıya kapıldı: 2 ölü, 1 kayıp

VAN Gölü'nde serinlemek isterken akıntıya kapılan 6 çocuktan 2'si boğuldu, 1'i ise kayboldu.

VAN Gölü'nde serinlemek isterken akıntıya kapılan 6 çocuktan 2'si boğuldu, 1'i ise kayboldu. 3 çocuk ise kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı.

Olay, öğle saatlerinde Tuşba ilçesinde Van Gölü'nde meydana geldi. Kale civarındaki sahilde yaşları 14 ile 16 arasında değişen 6 arkadaş, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan çocuklar, suda çırpınmaya başladı. Çocuklardan 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatan ekipler, çocuklardan 2'sinin cansız bedenine ulaştı.Ekiplerin kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyor.


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Van Gölü'ne giren çocuklardan 2'sinin cansız bedeni bulundu Van Gölü'ne giren çocuklardan 2'sinin cansız bedeni bulundu Kadınların saç saça çocuk kavgası kamerada Kadınların saç saça çocuk kavgası kamerada
Kaynak: DHA

Van Gölü, Tuşba, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serinlemek için Van Gölü'ne giren çocuklar akıntıya kapıldı: 2 ölü, 1 kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serinlemek için Van Gölü'ne giren çocuklar akıntıya kapıldı: 2 ölü, 1 kayıp - Son Dakika
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