Son Dakika Haberleri: Serinlemek istediği denizde boğuldu
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Serinlemek istediği denizde boğuldu

1 saat önce

TRABZON'un Sürmene ilçesinde, sıcaktan bunalıp, arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Bayburt Üniversitesi'nde memur Satılmış Karslı, akıntıya kapılarak boğuldu.

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TRABZON'un Sürmene ilçesinde, sıcaktan bunalıp, arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren  Bayburt Üniversitesi'nde memur Satılmış Karslı, akıntıya kapılarak boğuldu.
Bayburt'tan Trabzon'un Sürmene ilçesine gelen Satılmış Karslı, sıcaktan bunalınca arkadaşlarıyla serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra şiddetli dalgalar nedeniyle Karslı, akıntıya kapıldı. Durumu fark edenler, Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edilirken, oley yerindeki Sür-AK Arama Kurtarma Başkanı Ahmet Cerrah, denize atlayarak boğulma tehlikesi geçiren Karslı'ya ulaşıp, kıyıya çıkardı. Gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karslı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Satılmış Karslı'nın ölümü, arkadaşları ve ailesini hüzne boğdu.


- Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:56 Kaynak: DHA
Bayburt, Bayburt Üniversitesi, Sürmene, Trabzon, Güncel
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