SERİNLEMEK İSTEDİĞİ FIRAT NEHRİ'NDE BOĞULDU - Son Dakika

GAZİANTEP'te serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Süleyman Çınar (21), boğuldu.

Olay, dün öğle saatlerinde Karkamış ilçesinde meydana geldi. Yakınları ile piknik yapan Süleyman Çınar, sıcaktan bunalınca serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Çınar, gözden kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Süleyman Çınar'ı bulup, sudan çıkardı. Yapılan kontrolde Çınar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Süleyman Çınar'ın cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.