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Serinlemek isterken canından oldu

1 saat önce

Samsun'da serinlemek için baraj gölüne giren genç, boğularak hayatını kaybetti.

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Samsun'da serinlemek için baraj gölüne giren genç, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinde Suat Uğurlu Baraj Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Gün (17), serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polislere bildirildi. Dalgıçlar tarafından baraj gölünden çıkarılan gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:58 Kaynak: İHA
Suat Uğurlu, Ayvacık, Samsun, 3. Sayfa
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