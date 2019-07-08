Serinlemek isterken canından oldu
1 saat önce
Samsun'da serinlemek için baraj gölüne giren genç, boğularak hayatını kaybetti.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:58 Kaynak: İHA
'da serinlemek için baraj gölüne giren genç, boğularak hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Ayvacık
ilçesinde Suat Uğurlu
Baraj Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Gün (17), serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay Samsun Emniyet Müdürlüğü
Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polislere bildirildi. Dalgıçlar tarafından baraj gölünden çıkarılan gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN
Yargıtay'ın bozduğu "Eyvah babam geldi" davası yeniden görüldü
Freni patladığı için iki araca çarpan zift tankerinin devrilmesi nedeniyle yaralılar kepçeyle kurtarıldı
Erzincan'da son 28 günde yıldırım çarpması nedeniyle 3 çoban yaşamını yitirdi
Mersin'de, sahte içki 1 can daha aldı! 15 günde ölen kişi sayısı 8 oldu