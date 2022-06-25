Serinlemek isteyen 15 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti!

Hatay'ın Kabaktepe mevkiindeki dere içerisinde kayalıklar arasında bulunan suya serinlemek için arkadaşları ile birlikte giren Furkan Tat (15) bir anda gözden kayboldu.

CANSIZ BEDENİNİ ARKADAŞLARI BULDU

Su yüzeyinden kaybolduğunu gören Tat'ın arkadaşları çevredekilerden yardım istedi. Arkadaşlarının arama çalışması sonrası kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşılarak sudan çıkartıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekiplerince Furkan Tat'ın öldüğü belirlenirken, cansız bedeni otopsi için İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.