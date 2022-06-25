Serinlemek isteyen 15 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti! - Son Dakika
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Serinlemek isteyen 15 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti!

25.06.2022 14:23
Serinlemek isteyen 15 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için tatlı suda yüzmeye çalışan 15 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. İsminin Furkan Tat olduğu öğrenilen gencin cansız bedenini ise arkadaşlarının sudan çıkardığı açıklandı.

Hatay'ın Kabaktepe mevkiindeki dere içerisinde kayalıklar arasında bulunan suya serinlemek için arkadaşları ile birlikte giren Furkan Tat (15) bir anda gözden kayboldu.

CANSIZ BEDENİNİ ARKADAŞLARI BULDU

Su yüzeyinden kaybolduğunu gören Tat'ın arkadaşları çevredekilerden yardım istedi. Arkadaşlarının arama çalışması sonrası kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşılarak sudan çıkartıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekiplerince Furkan Tat'ın öldüğü belirlenirken, cansız bedeni otopsi için İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

İskenderun, Hatay, tat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serinlemek isteyen 15 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serinlemek isteyen 15 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti! - Son Dakika
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