Üye Girişi
Serinlemek isteyenler İstanbul Boğazı'ında denize girdi - Son Dakika

Serinlemek isteyenler İstanbul Boğazı'ında denize girdi

27.07.2021 16:36

İSTANBUL'DA sıcak havadan bunalanlar İstanbul Boğazı'nda denize girdi.

İSTANBUL'DA sıcak havadan bunalanlar İstanbul Boğazı'nda denize girdi.

Sıcak havanın etkisiyle bunalan kişiler kendilerini İstanbul Boğazı'nın serin sularına bıraktı. Denize girmek için tercih edilen yerler arasında Bebek Sahili ve Sarayburnu Sahili de vardı. Sahile gelenlerden bazıları ailesiyle gelirken bazıları ise evcil hayvanlarıyla suya girdi.

ANTALYA'YA FALAN GİTMEK İSTEMİYORUM

Denize girmeye gelenlerden Nurettin Çolak, " Almanya'da yaşıyorum. 42 seneden beri yaz mevsimlerinde izine geldiğimde buraya geliyorum. Güneşleniyorum, denize giriyorum. Deniz çok güzel, devamlı esiyor. Antalya'ya falan gitmek istemiyorum, oralar çok sıcak. Burayı çok seviyorum. Bazı sabahlar kirli oluyor ama poyraz estikçe temizleniyor. Devamlı akıntı var burada" ifadelerini kullandı.

RAHATLIKLA DENİZE GİRİP TATİLİMİZİ YAPIYORUZ

70'li yıllardan beri boğaza geldiğini söyleyen Faik Gündoğdu, "Elazığlıyım, İstanbul'da ikamet ediyorum. Burada denize geldik, tatilimizi burada geçiriyoruz. Hafta içinde emekli olduğumuz için geliyoruz. Burada denize giriyoruz. Deniz çok güzel, hava da sıcak olduğu zaman daha güzel oluyor. Levent'ten buraya denize geliyorum. Sakin, kimse yok burada rahatlıkla denize girip tatilimizi yapıyoruz" dedi.

BEN BURAYA 45 YILDIR GELİYORUMHasan Tabak, "Ben Eyüp'ten geldim. Her yaz geliriz buraya. Boğazın serin sularına gireriz, çıkarız, yüzeriz. Burası hoşumuza gidiyor. Hemen hemen çok uzun senelerden beri de gelmekteyim. Ben buraya 45 yıldır geliyorum suyu serin ve soğuk olduğu için hoşuma gidiyor burası. Şimdi burası çok kalabalıktı fakat bu hastalık nedeniyle biraz azalmalar var. Bugün hafta ortası olduğu için bu kadar kalabalık yok. Cumartesi, pazar daha da yoğun oluyor" diye konuştu.

SIK SIK GELİP BURADA GÜNEŞLENİYORUM

Güneşin tadını çıkaran bir başka kişi ise, "Çapa'da oturuyorum, 70 yaşındayım. Sarayburnu'na sıcak havalarda geliyorum. Deniz bugün biraz kirli, güneşleniyorum sadece. Birkaç kere girdim, açıldım biraz kıyılar kirli olduğu için. Ben doğma büyüme İstanbulluyum. Genellikle Sarayburnu'nu seviyorum. Yakın bana ulaşımı, sık sık gelip burada güneşleniyorum. Sarayburnu suyu zaten biraz soğuk oluyor akıntı olduğu için ama seviyorum ben. Hafta ortası tenha oluyor ama cumartesi, pazar baya yoğun oluyor. Hafta ortası geliyorum böyle 2-3 gün" dedi.


- İstanbul
Serinlemek isteyenler İstanbul Boğazı'ında denize girdi
Serinlemek isteyenler İstanbul Boğazı'ında denize girdi
Serinlemek isteyenler İstanbul Boğazı'ında denize girdi
Serinlemek isteyenler İstanbul Boğazı'ında denize girdi
Serinlemek isteyenler İstanbul Boğazı'ında denize girdi
Serinlemek isteyenler İstanbul Boğazı'ında denize girdi
Serinlemek isteyenler İstanbul Boğazı'ında denize girdi
Serinlemek isteyenler İstanbul Boğazı'ında denize girdi
Serinlemek isteyenler İstanbul Boğazı'ında denize girdi
Serinlemek isteyenler İstanbul Boğazı'ında denize girdi
Serinlemek isteyenler İstanbul Boğazı'ında denize girdi

İstanbul Boğazı, Sarayburnu, İstanbul, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Serinlemek isteyenler İstanbul Boğazı'ında denize girdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada 17:41 Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak: Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı, durumu hiç iyi değil 17:16 Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak: Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı, durumu hiç iyi değil Tecavüz girişiminde bulunan 3 kişi serbest kaldı! Kendini korumaya çalışan genç kız hala yargılanıyor 17:03 Tecavüz girişiminde bulunan 3 kişi serbest kaldı! Kendini korumaya çalışan genç kız hala yargılanıyor
Korkutan laboratuvar çalışması: Sinovac aşısında iki doz aşıdan altı ay sonra antikor seviyesi önemli ölçüde düşüyor 16:52 Korkutan laboratuvar çalışması: Sinovac aşısında iki doz aşıdan altı ay sonra antikor seviyesi önemli ölçüde düşüyor Yüksek geçiş ücretiyle eleştirilen Osmangazi Köprüsü'nde rekor kırıldı 16:39 Yüksek geçiş ücretiyle eleştirilen Osmangazi Köprüsü'nde rekor kırıldı İlginç protesto! Kadınlara ve çocuklara şiddeti kınamak için gelinlik giyip Ağrı Dağı ile evlendi 16:20 İlginç protesto! Kadınlara ve çocuklara şiddeti kınamak için gelinlik giyip Ağrı Dağı ile evlendi
CHP, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı yalnız bıraktı: Parti politikaları ile taban tabana zıttır 15:32 CHP, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı yalnız bıraktı: Parti politikaları ile taban tabana zıttır Beşiktaş, Diego Godin transferi için Muslera'yı devreye soktu 15:04 Beşiktaş, Diego Godin transferi için Muslera'yı devreye soktu

Son Dakika Haberleri
17:44 Fatih Terim canlı yayında sorulara cevap verdi! İşte Ghezzal, Gedson ve Morutan transferinde son durum
17:40 Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı
17:30 Sel, önüne geleni götürdü! Evin çatısı saniyeler içinde yok oldu
17:16 Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak: Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı, durumu hiç iyi değil
17:07 Ömer Halisdemir'e "darbeci" demişti! İYİ Partili yönetici Songül Sarıtaşlı partiden istifa etti
16:54 Galatasaray'ın en yeni transferi Patrick van Aanholt, İstanbul'a ayak bastı
16:48 Burak Elmas, Fatih Terim'i korudu: Haksız eleştirilerin karşısındayız
16:34 Silahla vurulan ayı gölde boğularak can verdi
16:31 Tokyo Olimpiyatları'nda Mike Tyson'a gönderme yaptı! Rakibinin kulağını ısırmaya çalışan boksör gündem oldu
16:15 Çinlilerin göbek dansıyla zayıflamak mümkün mü? Spor eğitmeni Anıl Bölükbaşı spora dair tüm merak edilenlere cevap verdi
Fatih Terim canlı yayında sorulara cevap verdi! İşte Ghezzal, Gedson ve Morutan transferinde son durum Fatih Terim canlı yayında sorulara cevap verdi! İşte Ghezzal, Gedson ve Morutan transferinde son durum         
17:45
Sel, önüne geleni götürdü! Evin çatısı saniyeler içinde yok oldu Sel, önüne geleni götürdü! Evin çatısı saniyeler içinde yok oldu         
17:30
Ömer Halisdemir'e Ömer Halisdemir'e "darbeci" demişti! İYİ Partili yönetici Songül Sarıtaşlı partiden istifa etti         
17:08
Galatasaray'ın en yeni transferi Patrick van Aanholt, İstanbul'a ayak bastı Galatasaray'ın en yeni transferi Patrick van Aanholt, İstanbul'a ayak bastı         
16:54
Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü         
16:47
Silahla vurulan ayı gölde boğularak can verdi Silahla vurulan ayı gölde boğularak can verdi         
16:34
2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı 2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı         
15:55
Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek         
15:09
Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı         
14:32
Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu         
14:08
Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar         
13:41
Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü         
12:21
PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti         
12:06
Genç şarkıcı Aleyna Tilki Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı         
12:04
TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi         
11:51
5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı         
11:47
Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü         
22:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 17:48:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Serinlemek isteyenler İstanbul Boğazı'ında denize girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement