Şerit değiştirirken trafiği altüst etti

Rusya'da bir sürücü şerit değiştirirken yoldan çıkınca 5 araca ve 1 yayaya çarptı.



Rusya'nın Kaliningrad şehrinde yaşanan kazada 2 çocuğunun bulunduğu aracı ile trafikte ilerleyen kadın sürücü, önündeki akaryakıt tankeri durunca trafikte beklemeye başladı. Trafiğin durması üzerine önündeki tankeri geçmek için yolun orta şeridine çıkmak isteyen kadın aracın gazına bastı. Aracıyla kendi yolundan karşı yola geçen kadın aracı durduramadı. Karşı yoldaki araçların arasından ters yöne giden kadın, bazı araçlara çarptı. Hızı düşmeyen araç bir süre sonra önce park halindeki araca ardından yaya kaldırımın bulunduğu kısımdaki çitlere çarptı. Yine durmayan araç bir parka girerek bir ağaca çarparak durabildi.



Güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıktığı kazada sürücü trafikteki 4 araca ve park halindeki 1 araca çarptı. Araç ayrıca kaldırım kenarındaki çitleri de kırarken kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki genç bir kıza çarptı. Hastaneye kaldırılan genç kızın vücudunun bazı kısımlarında kırıklar meydana geldiği ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Aracı kullanan kadın sürücü ve araçtaki 2 çocuğunun kazadan yara almadan kurtulduğu, bölge trafik ekiplerinin ve savcılığın olayla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı. - MOSKOVA