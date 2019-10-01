Son Dakika Haberleri: - Şerit Değiştirirken Trafiği Altüst Etti
Son Dakika Güncel Haber

- Şerit Değiştirirken Trafiği Altüst Etti

2 saat önce

- Şerit değiştirirken trafiği altüst ettiMOSKOVA - Rusya'da bir sürücü şerit değiştirirken yoldan çıkınca 5 araca ve 1 yayaya çarptı.

- Şerit değiştirirken trafiği altüst etti

MOSKOVA - Rusya'da bir sürücü şerit değiştirirken yoldan çıkınca 5 araca ve 1 yayaya çarptı.

Rusya'nın Kaliningrad şehrinde yaşanan kazada 2 çocuğunun bulunduğu aracı ile trafikte ilerleyen kadın sürücü, önündeki akaryakıt tankeri durunca trafikte beklemeye başladı. Trafiğin durması üzerine önündeki tankeri geçmek için yolun orta şeridine çıkmak isteyen kadın aracın gazına bastı. Aracıyla kendi yolundan karşı yola geçen kadın aracı durduramadı. Karşı yoldaki araçların arasından ters yöne giden kadın, bazı araçlara çarptı. Hızı düşmeyen araç bir süre sonra önce park halindeki araca ardından yaya kaldırımın bulunduğu kısımdaki çitlere çarptı. Yine durmayan araç bir parka girerek bir ağaca çarparak durabildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıktığı kazada sürücü trafikteki 4 araca ve park halindeki 1 araca çarptı. Araç ayrıca kaldırım kenarındaki çitleri de kırarken kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki genç bir kıza çarptı. Hastaneye kaldırılan genç kızın vücudunun bazı kısımlarında kırıklar meydana geldiği ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Aracı kullanan kadın sürücü ve araçtaki 2 çocuğunun kazadan yara almadan kurtulduğu, bölge trafik ekiplerinin ve savcılığın olayla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı.

- Şerit Değiştirirken Trafiği Altüst Etti

Kaliningrad, Rusya, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den sonra Rusya da silosunda tuttuğu kıtalararası balistik füzesini ateşledi
Telefonu yüz tanıma kilidi sebebiyle açamayan kadın, sevgilisini sokak ortasında yere yatırdı Fenomen dizi Kadın'da devamlılık hatası izleyiciyi güldürdü Metrobüste erkeğe saldıran kadın sosyal medyanın gündeminde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 11:55:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Şerit Değiştirirken Trafiği Altüst Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]