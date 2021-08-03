Şerit ihlâli yapan sürücü, karşı yönden gelen otomobile çarptı - Son Dakika

Bursa'da şerit ihlali yapan bir sürücü, karşı şeritten gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Araçtaki içki şişeleri ise dikkat çekti.

Kaza önceki gece saat 01: 50 sıralarında meydana geldi. S.H. (28), 16 AIG 280 plakalı aracı ile İvaz Paşa'dan Pınarbaşı Caddesi istikametine giderken şerit ihlali yapınca, karşı yönden gelen O.O. (29) idaresindeki 34 BKM 267 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. 16 AIG 280 plakalı otomobilin sürücüsü S.H. ile diğer otomobilin sürücüsü O.O. ile aynı araçta bulunan 2 çocuk ve 1 kadın yarlandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla hastaneye kaldırıldı. Aracın içerisinde bulunan içki şişeleri dikkat çekerken, S.H.'nin yaralı olduğu için alkol ölçümünün hastanede yapıldığı, diğer sürücü O.O.'nun ise alkolsüz olduğu bildirildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA