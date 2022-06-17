Tırla kafa kafaya çarpışan otomobil paramparça oldu - Son Dakika
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Tırla kafa kafaya çarpışan otomobil paramparça oldu

17.06.2022 11:07

Tırla kafa kafaya çarpışan otomobil paramparça oldu Kazaya karışan tırda yangın çıktı, otomobil sürücüsü yaralandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şerit ihlali yapan bir otomobil zincirleme kazaya sebep oldu.

Tırla kafa kafaya çarpışan otomobil paramparça oldu

Kazaya karışan tırda yangın çıktı, otomobil sürücüsü yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şerit ihlali yapan bir otomobil zincirleme kazaya sebep oldu. Kaza sonrasında otomobil sürücülerinden birisi yaralanırken, kazaya karışan tırda ise yangın çıktı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi Eskihisar feribot yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kubilay Bekir Ö. idaresindeki 34 EEK 736 plakalı otomobil, şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen F.Y. yönetimindeki 63 FL 412 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Tırın arkasından gelen Z.O. idaresindeki 34 DYH 237 plakalı otomobil ise de duramayarak şerit ihlali yapan otomobile çarptı. Tırla çarpışan aracın sürücüsü Kubilay Bekir Ö., paramparça olan aracında sıkışarak yaralandı. Kaza sonrasında tırın akü bölümünde ise yangın çıktı. Yardıma koşan vatandaşlar, yangın söndürme tüpleriyle tırda çıkan yangını büyümeden söndürdü. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık v polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, aracında sıkışan yaralı sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü daha sonra tedavi edilmek üzere ambulansa alınarak Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tırla kafa kafaya çarpışan otomobil paramparça oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tırla kafa kafaya çarpışan otomobil paramparça oldu - Son Dakika
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