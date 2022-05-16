Şerit takip kuralını ihlal eden sürücü kamyona çarptı - Son Dakika
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Şerit takip kuralını ihlal eden sürücü kamyona çarptı

16.05.2022 19:52

Ağrı'da yoğun trafiğin olduğu kavşakta kendi şeridini takip etmeyen otomobil sürücüsü önüne çıkan kamyona çarptı.

Ağrı'da yoğun trafiğin olduğu kavşakta kendi şeridini takip etmeyen otomobil sürücüsü önüne çıkan kamyona çarptı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'da dört yol kavşağında seyir halindeyken kendi şeridini takip etmeyen 61 DZ 699 plakalı otomobil sürücüsü, 06 EG 2559 plakalı kamyona çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Merve Gökbakan/İHA)

Şerit takip kuralını ihlal eden sürücü kamyona çarptı
Şerit takip kuralını ihlal eden sürücü kamyona çarptı
Şerit takip kuralını ihlal eden sürücü kamyona çarptı
Şerit takip kuralını ihlal eden sürücü kamyona çarptı

YORUMLAR
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Saman yüklü kamyona çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı Saman yüklü kamyona çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı Saman yüklü kamyona arkadan çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı Saman yüklü kamyona arkadan çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şerit takip kuralını ihlal eden sürücü kamyona çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şerit takip kuralını ihlal eden sürücü kamyona çarptı - Son Dakika
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