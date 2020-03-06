SERKA, 3 milyon TL destek verecek - Son Dakika
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SERKA, 3 milyon TL destek verecek

6 saat önce

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Üniversitesi ev sahipliğinde SERKA tarafından düzenlenen 3 milyon TL bütçeli Fizibilite ve Teknik Destek programı tanıtım toplantısına katıldı.

SERKA, 3 milyon TL destek verecek, System.String[]

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Üniversitesi ev sahipliğinde SERKA tarafından düzenlenen 3 milyon TL bütçeli Fizibilite ve Teknik Destek programı tanıtım toplantısına katıldı.


Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 3 milyon TL bütçeli Fizibilite ve Teknik Destek programları için teklif çağrısına çıktı. Başvurular yılsonuna kadar yapılabilecek.


Serhat Kalkınma Ajansı Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde hayata geçirilecek 3 milyon TL bütçeli Fizibilite ve Teknik Destek programları için teklif çağrısına çıktı.


Başvurular online olarak 25 Aralık, matbu olarak da 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabilecek. Teknik Destek Programı 1 milyon TL, Fizibilite Destek Programı ise 2 milyon TL bütçeli olacak. Teknik Destek Programının amacı; Serhat bölgesindeki aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlamasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma konularında destek sağlamaktır.


Fizibilite Destek Programının amacı ise; TRA2 Düzey-2 Bölgesi'nde ulusal plan ve programlar çerçevesinde bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamaktır.


Her iki programa şu kuruluşlar başvuruda bulunabilir: Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, İl/ İlçe Müdürlükleri, Kaymakamlıklar, vb.),yerel yönetimler ve mahalli idari birlikleri (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köy Muhtarlıkları), üniversiteler, fakülteler, meslek yüksekokulları, araştırma enstitüleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, borsalar vb.), Sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, birlikler vb.), organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, birlik ve kooperatifler, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri ve iş geliştirme merkezleri.


Başkan Demir, Arü ve Serka'ya Teşekkür Etti


Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir,"Ardahan'ımızın gelişmesi için verdiği proje destekleriyle şehrimize büyük katkıları olan Serhat Kalkınma Ajansı'na ve Üniversitemize teşekkür ediyorum" dedi. - ARDAHAN

Faruk Demir, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:13 Kaynak: İHA
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