SERKA, "Bilim Bakalım Neymiş" projesi ile Uzay-Havacılık sınıfı kurulacak - Son Dakika
Son Dakika Yaşam SERKA, 'Bilim Bakalım Neymiş' projesi ile Uzay-Havacılık sınıfı kurulacak - Son Dakika

SERKA, "Bilim Bakalım Neymiş" projesi ile Uzay-Havacılık sınıfı kurulacak

6 saat önce

Merkezi Kars'ta bulunan Serhat Kalkınma Ajansı'na (SERKA) sundukları projeleri destek almaya hak kazanan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü, projelerin hayata geçirilmesi için sözleşme imzaladı.

SERKA,

Merkezi Kars'ta bulunan Serhat Kalkınma Ajansı'na (SERKA) sundukları projeleri destek almaya hak kazanan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü, projelerin hayata geçirilmesi için sözleşme imzaladı.


Serhat Kalkınma Ajansı'nın Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı'na "Multidisipliner Simülasyon Laboratuvarının Kurulması" projesi ile başvuran Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve "Bilim Bakalım Neymiş" projesi ile başvuran Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün projeleri mali destek almaya hak kazandı. Projelerin hayata geçirilmesi için İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Abdülhalik Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven sözleşme imzaladı.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sunduğu "Bilim Bakalım Neymiş" projesi ile Uzay-Havacılık sınıfı, sanal gerçeklik, robot, akıl ve zeka oyunları sınıfları kurulacak. Proje, Ağrı'daki çocukların ve gençlerin bilim ve teknoloji alanında çağın gereklerine uygun eğitim modellerinden faydalanmasını, dezavantajlı gençlerin sosyal hayata entegrasyonunu ve ildeki eğitim koşularının iyileştirilmesini hedefliyor.


İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından sunulan proje ile de, "Multidisipliner Simülasyon Laboratuvarı" kurulacak. Projenin tamamlanmasıyla sağlık alanında eğitim alan öğrenciler, uygulamalı eğitimlerle kalp hızı, kan basıncı gibi işlemlerin takibini yapabilecek ve kalp krizi, solunum yetmezliği, kanama, travma, koma gibi acil ve kritik durumları yönetme, klinik karar verme becerilerini geliştirebilecekler. Proje ayrıca, hemşirelik bölümü öğrencilerinin öğrenme süreçlerine aktif katılarak klinikte var olan durumu simülasyon yöntemiyle gerçekleştirmelerine ve psikomotor becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak. - KARS

Ağrı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:47 Kaynak: İHA
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