Son Dakika Haberleri: Serka, Bölgenin Sahip Olduğu Potansiyeli Harekete Geçirecek

Serka, Bölgenin Sahip Olduğu Potansiyeli Harekete Geçirecek

2 saat önce

Serhat kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri Oktay Güven, bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracaklarını belirtti.

Serka, Bölgenin Sahip Olduğu Potansiyeli Harekete Geçirecek, System.String[]
Serhat kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri Oktay Güven, bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracaklarını belirtti.

Güven, SERKA'nın temel amacının bölgenin sahip olduğu potansiyelleri harakete geçirmek olduğunu ifade etti.

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının tanıtım toplantısını yaptı.

Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda yapılan tanıtım programına, Vali Türker Öksüz, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve daire müdürleri katıldı.

Toplantıda açılış konuşması yapan Genel Sekreter Oktay Güven, SERKA'nın bu amaca ulaşmak için kuruluşundan itibaren geçen 9 yıllık süre zarfında çok sayıda araştırma, tanıtım ve proje destekleme faaliyetleri gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Güven, çalışmalarının bir taraftan bölgenin daha yaşanılabilir bir hale gelmesine, diğer taraftan da potansiyel arz eden alanlarda ekonomik gelişmeye odaklanmak olduğunu söyledi.

Sadece Kars'ta 108 projeye yaklaşık 37 Milyon Lira destek sağlandığını hatırlatan SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven, " Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinden oluşan bölge genelinde ise 315 projeye yaklaşık 95 Milyon lira destek sağlanmıştır. Bu rakamlar tabi paranın zaman değeri dikkate alınmadan ifade edilmektedir. Hamd olsun, bu çalışmalar meyvelerini vermiş ve bölgesel kalkınma yolunda kayda değer bir mesafe kat edilmiştir. Susuz Şelalesi, Çıldır Gölü çevresi, Sarıkamış, Selim ve Kars kent merkezinde yapılan yatırımlar ile insanımızın vakitlerini kaliteli bir şekilde geçirebilecekleri rekreasyon alanları oluşturulmuş, aile destek merkezleri, gençlik merkezleri gibi yatırımlar ile bölge halkının sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif rol almaları sağlanmıştır. Yöresel ürünlerimizden Kars Kaşarı, Gravyer Peyniri, Kars Balı ve Kazı artık ulusal düzeyde bilinen ve tercih edilen ürünler haline gelmiş ve bu durum bölge ekonomisinin gelişimine önemli düzeyde katkı sunmuştur. Artık katıldığımız fuarlarda yöresel ürünlerimizi satın almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturmaktadır" dedi.

Daha sonra söz alan Kars Valisi Türker Öksüz, "Tabi tarım ve hayvancılık bölgenin önemli gelir kaynağı, 1 milyona yakın hayvansal varlığımız var. Dolayısıyla bu alanda yatırım yapmamız lazım, bu alanda katma değer yaratabiliriz. Peynirimiz var evet çok kaliteli, benzerlerine göre çok daha lezetli, güzel, herkesin beğenisini kazanan bir peynir, dolayısıyla mutlaka bölgede bir marka yapmamız lazım. O markanın ardından gelirimizi de artırmamız lazım. Yani coğrafi işaretlerini almışız peynirin, balın, ama markja olamadıktan sonra ancak yerel olarak yaparız, satarız. Belirli bir gelire sahip oluruz. Buraları daha fazla yaşanılır kılmak. Refahını artırmaktır" diye konuştu.

Toplantı daha sonra hazırlanan sunumun gösterisiyle devam etti. Toplantıda son olarak fikir alış verişinde bulunuldu. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:21 Kaynak: İHA

Yaşam
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