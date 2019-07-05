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Serka'dan Ardahan Belediyesi'ne "Kura" desteği

1 saat önce

Ardahan Belediyesi'nin, Serhat Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hayata geçireceği "Kura Nehri Yaşam Projesi" için Fizibilite Raporu'nun hazırlanması amacıyla iki kurum arasında destek sözleşmesi imzalandı.

Serka'dan Ardahan Belediyesi'ne
Ardahan Belediyesi'nin, Serhat Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hayata geçireceği "Kura Nehri Yaşam Projesi" için Fizibilite Raporu'nun hazırlanması amacıyla iki kurum arasında destek sözleşmesi imzalandı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ile Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oktay Güven'in imzaladığı sözleşme kapsamında hazırlanacak Fizibilite Raporu ile Kura Nehri'nin çevresindeki uygun yatırım alanları, turizm potansiyeli ve ekonomik değerlerin araştırılması hedefleniyor.

Raporla, Ardahan Kalesi'nin altından geçen Kura Nehri'nden şehir stadyumuna kadar olan yaklaşık 58 bin metrekarelik alanda peyzaj, yeşillendirme, aydınlatma, bisiklet yolu, yaya yürüyüş yolu, Kura Nehri su sporları alanı, dinlenme ve spor alanlarını içerisinde barındıracak bir rekreasyon projesinin fizibilite çalışması yapılacak.

Hazırlanacak fizibilite raporuyla kent için uygun yatırım ortamının belirlenmesi, turizmde çeşitlilik sağlayarak rekabet gücünün artırılması ve ilin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak uygun yatırımların tespit edilmesi amaçlanıyor. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:31 Kaynak: İHA
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