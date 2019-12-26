SERKA'dan sosyal gelişim projelerine hibe desteği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi SERKA'dan sosyal gelişim projelerine hibe desteği - Son Dakika Ekonomi

SERKA'dan sosyal gelişim projelerine hibe desteği

6 saat önce

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerine 13.7 milyon TL hibe desteği verecek.

SERKA'dan sosyal gelişim projelerine hibe desteği, System.String[]

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerine 13.7 milyon TL hibe desteği verecek.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilecek olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 7 projenin desteklenmesine karar verildi. Hibe desteği almak için Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinden başvurusu yapılan 12 proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucunda 7 projeye destek verilmesine ve yaklaşık 13.7 milyon TL hibe desteği sağlanmasına karar verildi.


Türkiye genelinde hayata geçirilecek SOGEP projeleri ile yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunların çözülmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin sosyal ve ekonomik hayata daha aktif bir şekilde katılımının sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması ve sosyal girişimcilik ile yenilikçiliğin desteklenmesi hedefleniyor.


Bölge illerinden sunulan ve başarılı bulunan 7 proje ile, engelli vatandaşların ve kadınların sosyal hayata ve istihdama aktif bir şekilde katılımının sağlanması, mesleki eğitim faaliyetlerinin Bölgenin dinamiklerine uygun araçlarla geliştirilmesi ve yöresel ürünlerden elde edilen katma değerin tabana yayılmasına katkı sunacak faaliyetlerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor. - KARS

Ardahan, Iğdır, Ağrı, Kars, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tanıtımına az bir zaman kala yerli otomobile Kars'tan talip çıktı!
Vatandaşa güzel haber! 2020'nin ilk 3 ayında elektriğe zam yok MHP'li Cemal Enginyurt, 2020 asgari ücret rakamına tepki gösterdi: İşçiler jest beklemekteler Son dakika: İlk kez hareket halindeyken videosu paylaşılan yerli otomobilden bir detay daha! Logosu belli oldu

Son Dakika Haberleri
20:40 Vatandaşa güzel haber! 2020'nin ilk 3 ayında elektriğe zam yok - Son Dakika Ekonomi
20:34 MHP'li Cemal Enginyurt, 2020 asgari ücret rakamına tepki gösterdi: İşçiler jest beklemekteler - Son Dakika Ekonomi
20:28 Bakan Selçuk asgari ücreti açıkladı - Son Dakika Ekonomi
19:52 SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi
19:51 Son dakika: İlk kez hareket halindeyken videosu paylaşılan yerli otomobilden bir detay daha! Logosu belli oldu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 20:46:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SERKA'dan sosyal gelişim projelerine hibe desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]