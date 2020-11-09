SERKA desteğiyle kavılca işleme tesisi kuruluyor - Son Dakika

SERKA desteğiyle kavılca işleme tesisi kuruluyor

09.11.2020 09:24
SERKA desteğiyle kavılca işleme tesisi kuruluyor, System.String[]

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) desteğiyle, kavılca buğdayının üretimini arttırmak ve marka haline getirmek amacıyla kavılca işleme tesisi kuruluyor.

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) desteğiyle, kavılca buğdayının üretimini arttırmak ve marka haline getirmek amacıyla kavılca işleme tesisi kuruluyor.

Serhat Kalkınma Ajansı, önemli bir projeye imza attı. SERKA, tarihi 13 bin yıl öncesine dayanan ve genetiğini koruyan GDO'suz kavılca buğdayının üretimini arttırmak ve markalaşmasını sağlamak amacıyla kavılca işleme tesisi projesini hayata geçiriyor.

SERKA'nın desteğiyle yapılacak olan "Ata Tohumu Kavılca Buğdayı İşleme Tesisi" projesi, Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Arpaçay Belediyesi, Arpaçay Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Kars Kavılcası ve Kars Yöresel Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin işbirliğiyle yürütülecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında yapılan ve yaklaşık 1 milyon 100 bin liralık proje bütçesinin 1 milyonu Ajans tarafından karşılanıyor.

Kavılca Buğdayı İşleme Tesisi projesinin imzalanması için paydaşlar SERKA'da bir araya geldi. Toplantıda konuşan SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, Kars ve Ardahan için çok önemli bir projeye imza attıklarını söyledi.

Taşdemir, "Bu projeyle Kars ve Ardahan'ın yerel buğday türü kavılca markalaştırılacak, üretiminin yaygınlaştırılması teşvik edilecek ve elde edilen hasattan kavılca bulguru, kavılca unu, kavılca eriştesi, kavılca yufkası gibi yenilikçi ürünler üretilecek. Bu ürünlerin paketlenmesi ve etiketlenmesi sağlanacak, Online pazarlama yöntemiyle ürünlerin kısa vadede yurt içine ve orta vadede ise yurtdışına satılması sağlanacak" dedi.

Konuşmaların ardından, SERKA Genel Sekreteri Taşdemir, Kars İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Arpaçay Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay ile Kooperatif Başkanı Filiz Göksu sözleşmeyi imzaladı.

Bu projeyle, kavılca buğdayının üretiminin arttırılması, markalaşması, ürün çeşitliliğinin arttırılması, kadın ve gençlerin sosyo-ekonomik hayata katılımının teşvik edilmesi ve çiftçilerin gelirinin arttırılması hedefleniyor. Kırsal kalkınmaya önemli bir katkı sunması beklenen bu proje, bölge dışına göçün azalmasını sağlayacak. Proje kapsamında, yılda en az bin ton üretimin yapılması, en az 75 çiftçinin iyi tarım uygulamaları ile tanışması ve en az 20 kadının ve gencin istihdam edilmesi amaçlanıyor.

Kavılca Buğdayı Nedir?

Genetiğini bugüne kadar muhafaza etmeyi başarmış olan kavılca buğdayının geçmişi 13 bin yıl öncesine dayanıyor. Kars ve Ardahan iklimine uygun kavılcanın kabuğu kalın ve katmanlıdır. Bu nedenle gluten oranı normal buğday türlerine oranla çok düşüktür. İnsanın ihtiyacı olan protein, vitamin, mineral ve yağ asitleri açısından genetiği değişmiş olan buğdaylara göre 1,5 kat daha zengindir. Türkiye'de genetiği değişmeyen iki buğdaydan biri kavılca, diğeri ise Kastamonu siyez buğdayıdır. Antik buğday grubunda olan kavılca, diğer buğday türleri gibi makine ile hasat edilemiyor. SERKA desteğiyle kurulacak olan işleme tesisi ile kavılca, her türlü işleme tabi tutularak yeniden marka haline gelecek. - KARS

SERKA desteğiyle kavılca işleme tesisi kuruluyor
SERKA desteğiyle kavılca işleme tesisi kuruluyor
SERKA desteğiyle kavılca işleme tesisi kuruluyor

Arpaçay, Buğday, Tarım, Kars, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam SERKA desteğiyle kavılca işleme tesisi kuruluyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ayda'nın babası hastane çıkışı görüntülerine gelen acımasız tepkilere isyan edip açıkladı: Reklam için arayanlar var Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir İbrahimovic, son dakikadaki golüyle Milan'ı mağlup olmaktan kurtardı Real Madrid deplasmanda Valencia'ya 4-1 mağlup oldu MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti Şuşa'yı işgalden kurtaran Azerbaycan, Hocavent ve Ağdem'de ilerleme kaydetti İş yeri sahibi arkadaşlık isteğini reddeden yabancı uyruklu kadını ekmek bıçağıyla sırtından bıçakladı Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu
Rıdvan Dilmen'den G.Saray maçının hakemine sert eleştiri: Berbat maç yönetti Rıdvan Dilmen'den G.Saray maçının hakemine sert eleştiri: Berbat maç yönetti         
09:36
Masumlar Apartmanı'nın 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Han, İnci'ye gerçekleri açıklıyor Masumlar Apartmanı'nın 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Han, İnci'ye gerçekleri açıklıyor         
09:10
Felipe Melo'nun Vasco da Gama maçında ayak bileği kırıldı Felipe Melo'nun Vasco da Gama maçında ayak bileği kırıldı         
08:59
Sıcaklıklar düştü, Marmara bu haftayı yağışlı geçirecek Sıcaklıklar düştü, Marmara bu haftayı yağışlı geçirecek         
08:54
Yetiştirdiği 36.5 kiloluk dev kabakları, hiçbir ücret almadan hediye ediyor Yetiştirdiği 36.5 kiloluk dev kabakları, hiçbir ücret almadan hediye ediyor         
08:01
Azerbaycanlı Profesörden Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: Milli kahraman adı verilsin Azerbaycanlı Profesörden Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: Milli kahraman adı verilsin         
07:44
Senatör Graham: Trump yenilgiyi kabul ederse bir daha Cumhuriyetçi bir başkan seçilemez Senatör Graham: Trump yenilgiyi kabul ederse bir daha Cumhuriyetçi bir başkan seçilemez         
06:11
Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı         
00:47
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi         
22:21
Hazine ve Maliye Bakanlığı için adı geçen Adnan Bali, iddiaları yalanladı Hazine ve Maliye Bakanlığı için adı geçen Adnan Bali, iddiaları yalanladı         
22:15
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı         
19:18
Hareketsiz halde yerde yatan ve ölü sanılan gencin alkollü olduğu ortaya çıktı Hareketsiz halde yerde yatan ve ölü sanılan gencin alkollü olduğu ortaya çıktı         
18:04
Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar         
15:29
Babasını ve eniştesini koronavirüs yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın annesi de aynı nedenle yaşamını yitirdi Babasını ve eniştesini koronavirüs yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın annesi de aynı nedenle yaşamını yitirdi         
15:05
Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melania boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melania boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor         
14:10
Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu         
12:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 09:47:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SERKA desteğiyle kavılca işleme tesisi kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei