Serka Eleşkirt'te Mali Destek Programları Toplantısı Yaptı
1 saat önce
Serhat Kalkınma Ajansı tarafından Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 2018 yılı mali destek programları bilgilendirme toplantısı yaptı.
Serhat Kalkınma Ajansı tarafından Ağrı
'nın Eleşkirt
ilçesinde 2018 yılı mali destek programları bilgilendirme toplantısı yaptı.
Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı'nında katıldığı Eleşkirt Celal Oruç Hayvansal Üretim Fakültesi Zeliha Oruç konferans salonunda gerçekleşen toplantıda SERKA uzamanı Durmuş Okan Bozkırlı tarafından kamu kurumları ve özel sektörde yapılabilecek yatırım çeşitleri ve alınabilecek destekler ve yapılacak projelere SERKA tarafından verilecek destek oranları anlatıldı.
Bozkırlı, bir kurumun en çok 4 proje hazırlayabileceği ve bunlardan maksimum 2 tanesinin kabul edileceğini söyledi. - AĞRI
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:41 Kaynak: İHA
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