SERKA Genel Sekreteri Taşdemir, "Kurumlar arası işbirliği kalkınmanın anahtarıdır"

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, kurumlar arası işbirliğinin bölge illerinin kalkınmasında önemli bir oynadığını belirtti.

SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, Kars İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş'ın SERKA'yı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, bölge illerindeki kurumların işbirliğiyle ilerleme sağlayacaklarını söyledi.

Taşdemir ve Altıntaş, SERKA'nın teknik destek, fizibilite desteği, küçük ölçekli altyapı mali destek programları ile uluslararası destek mekanizmalarıyla hayata geçirebilecekleri projeler konusunda fikir alışverişinde bulundu. SERKA'nın mali destek verdiği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de proje ortağı olduğu "Ata Tohumu Kavılca Buğdayı İşleme Tesisi" projesi gibi önemli projelerin bölge ekonomisine büyük katma değer sağlayacağını belirten Taşdemir, Ajans'ın bölge illeriyle özdeşleşen tarımsal ürünlerin markalaşmasına katkı sağlayacak projeleri desteklediğini vurguladı.

Taşdemir, bölge illerindeki kurum ve kuruluşlarda, kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle gerçekleştirilemeyen eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin Ajans'ın teknik destek programıyla giderildiğini ifade etti.

SERKA Genel Sekreteri Taşdemir, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars'tan oluşan TRA2 bölgesinde kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin ihtiyaç duyduğu İnsansız Hava Aracı-Drone Kullanım Eğitimi, Netcad Temel Projelendirme Eğitimi, Kars Kazı Yetiştiriciliği Eğitimi, Yerel Peynir Üreticileri Envanter Çalışması gibi pek çok eğitimin Ajans'ın desteğiyle verildiğini anımsattı. Taşdemir, "Ajans bir taraftan mali ve teknik destek verirken, diğer taraftan da bölge illerindeki kurum ve kuruluşların beşeri sermayesini de geliştirmektedir" dedi. Ajans bünyesinde sektörel bazda yeni bir yapılanmaya gidildiğini belirten Taşdemir, "Ajans bünyesinde yeni kurduğumuz Tarım ve Kırsal Kalkınma Birimi öncülüğünde illerdeki tarım ve orman müdürlükleri, TKDK, üniversiteler, üretici ve yetiştirici birlikleri, sivil toplum örgütleri ile diğer paydaşlarımızla birlikte işbirliğine devam edeceğiz. Bu çerçevede devlet desteklerinin tüm paydaşlar aracılığıyla duyurulması, beşeri sermayenin eğitilmesi ve hayata geçirilen projelerde mükerrerlikten uzak bütünsel bir yaklaşımla hareket edilmesi ve çiftçilerin modern tarım ekipmanlarına kavuşturulması sağlanacaktır" diye konuştu. - KARS