SERKA Genel Sekreterinden çarpıcı açıklama! - Son Dakika

SERKA Genel Sekreterinden çarpıcı açıklama!

24.03.2021 17:06
SERKA Genel Sekreterinden çarpıcı açıklama!, System.String[]

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri Dr. İbrahim Taşdemir, Türkiye'nin parasını alıp, ekmeğini yiyip, bu memlekete iş yapmayanların en büyük terörist olduğunu belirtti.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri Dr. İbrahim Taşdemir, Türkiye'nin parasını alıp, ekmeğini yiyip, bu memlekete iş yapmayanların en büyük terörist olduğunu belirtti.

SERKA Genel Sekreteri Dr. İbrahim Taşdemir, yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelerek, hem yeni kadrosunu tanıştırdı hem de kentte devam eden projeler ile ilgili bilgi verdi.

Serhat Kalkınma Ajansı'nın kapısının her zaman açık olduğunu ve hep beraber çalışmak gerektiğini dile getiren Taşdemir, "Çünkü biz bu memleket için maaş alıyoruz, ben aldığım maaşı bu memlekete hizmet için alıyorum. Eğer ben bunu yapmasam, akşam başımı yastığa koyduğumda ben bu memlekete ihanet etmiş olurum" dedi.

"Bu ülkenin ekmeğini yiyip iş yapmayanlar teröristtir"

İhanetin illaha dağa çıkıp, silah kullanmak olmadığını ifade eden SERKA Genel Sekreteri Dr. İbrahim Taşdemir, "En büyük terörist, aldığı maaşla, bu memleketin parasını alıp, ekmeğini yiyip, bu memlekete iş yapmayandır. En büyük terörist, o teröristtir. Biz sadece 'silah alıp dağa çıkan adama terörist' diyoruz ama burada 'devletin görevlendirdiği bir bürokratsan veya devlete hizmet edecek bir birimdeysen, sen bunu devletin ve milletin namına yapmıyorsan en büyük terörist sensin'. O anlamda ben bunu ısrarla dile getirmek istiyorum ve bu birim bizim için vebaldir" diye konuştu.

Bu toprağın çocuğuysanız iki kat vebaldir. Çünkü bu toprakta neler yaşandığını, ne sıkıntılar çekildiğini hep beraber biliyoruz diyen Taşdemir, "Bu sıkıntıları atlatmak için de her şeyi devletten beklemeyeceğiz, hep birlikte yapacağız. Devlet, Osmanlı'dan kalma bizim ülkemizde özellikle 'baba'dır. Ama her şeyi de babaya yıkmamak gerekiyor, evlatlarında da çalışması gerekiyor. Yeri gelir evlat babaya yüklenir, yeri gelir baba evlada yüklenir. Bu anlamda hep beraber yürürsek gerçekten çok güzel işler yapacağız. Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da 15 milyon devletin yatırımı var, demek ki devlet bu bölgeye çalışıyor. O yüzden bizim de en az devlet kadar, millet olarak el atmamız lazım" şeklinde konuştu.

Düzenlenen basın toplantısına; SERKA Genel Sekreteri Dr. İbrahim Taşdemir, Kars Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Nesim Karakurt, Sanayi, Enerji ve Ulaştırma Birim Başkanı Ramazan Doğaner, Tanıtım ve Çevre Birim Başkanı Çağrı Esatoğlu, Tarım ve Kırsal Kalkınma Birim Başkanı Sevgi Gündüz ile yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı. - KARS

SERKA Genel Sekreterinden çarpıcı açıklama!
SERKA Genel Sekreterinden çarpıcı açıklama!

İbrahim Taşdemir, Türkiye, Silah, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel SERKA Genel Sekreterinden çarpıcı açıklama! - Son Dakika


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