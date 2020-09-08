SERKA Genel Sekreterliğine İbrahim Taşdemir atandı - Son Dakika

Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği'ne (SERKA) İbrahim Taşdemir atandı.
Milli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Emlak Dairesi Başkanı Dr. İbrahim Taşdemir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta faaliyet yürüten SERKA'ya Genel Sekreter olarak atandı.
İyi derecede İngilizce bilen Taşdemir'in, evli ve 3 çocuk babası olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 16:03 - Kaynak: AA
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