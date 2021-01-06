SERKA ile "engelleri" aşacaklar - Son Dakika

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) mali desteğiyle Kars Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından çok amaçlı "Gündüzlü Engelsiz Yaşam Merkezi" kurulacak.

Kars'ta engellilere yönelik ilk kez çok amaçlı yaşam merkezi kuruluyor. Serhat Kalkınma Ajansı'nın 6.Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı'na "Gündüzlü Engelsiz Yaşam Merkezi" projesiyle başvuran ve projesi mali destek almaya hak kazanan Kars Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Ajans arasında sözleşme imzalandı. Yaklaşık iki yıl sürecek projenin sözleşmesini SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Doğan Yıldız imzaladı.

Proje kapsamında, Kars kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan yaklaşık 300 engelli ve 200 engelli ailesine yönelik çok amaçlı yaşam merkezi kurulacak. Kurulacak çok amaçlı yaşam merkezinde, engelli bireylerin bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve istihdam rehberliği ihtiyaçları karşılanacak, destek bakım hizmeti sunulacak ve iş uğraşı atölyeleri kurularak meslek sahibi olmaları sağlanacak. Proje aynı zamanda, her yaş grubundan kadın ve erkek engelli bireylerin yaşam standartlarını geliştirmeyi, resim, müzik, el sanatları, yöresel ürün ve okuma yazma kursları aracılığıyla sosyal yaşama daha aktif katılmalarını arttırmayı da amaçlıyor.

Merkezde yine hem engellilere ve hem de ailelerine yönelik psikososyal destek hizmetleri de sunulacak. Çok amaçlı yaşam merkezinin kurulmasıyla birlikte, çocukları bir taraftan eğitim alıp sosyal yaşama katılırken, aileler de kendilerine bir nebze de olsa vakit ayırma fırsatı bulacak ve engelli bireylere yönelik sorumluluklar aile ve çok amaçlı yaşam merkezi arasında paylaşılmış olacak. - KARS