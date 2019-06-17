Son Dakika Haberleri: SERKA'nın 65. Yönetim Kurulu toplantısı Ağrı'da gerçekleşti
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SERKA'nın 65. Yönetim Kurulu toplantısı Ağrı'da gerçekleşti

1 saat önce

Serhat Kalkınma Ajansı'nın 65.Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Vali Süleyman Elban başkanlığında yapıldı.

SERKA'nın 65. Yönetim Kurulu toplantısı Ağrı'da gerçekleşti, System.String[]
Serhat Kalkınma Ajansı'nın 65.Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Vali Süleyman Elban başkanlığında yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Elban, "Haziran ayı 65'nci Serka Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı için hepiniz hoşgeldiniz. Sizleri ilimizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle ifade etmek isterim. Önümüzdeki dönemde özellikle programa aldığımız ve desteklemeyi düşündüğümüz, hem özel hem kamu projeleri ilgili süreç henüz tamamlanmadığı için, daha sonraki yönetim kurulu toplantısında değerlendirmesini yapacağız. Bu toplantıda gündemimizde olan diğer konularımızın değerlendirmesini yapacağız. Toplantımızın Serka kapsamındaki illerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya; Vali Süleyman Elban, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Genel Meclisi Başkanları, Ticaret Odası Başkanları ile diğer kurul üyeleri katıldı. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:06 Kaynak: İHA
Süleyman Elban
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