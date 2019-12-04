Son Dakika Haberleri: SERKA'nın 69. Olağan Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı
Son Dakika Yaşam SERKA'nın 69. Olağan Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

SERKA'nın 69. Olağan Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

6 saat önce

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 69. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Ardahan Valisi Mustafa Masatlı Başkanlığı'nda yapıldı.

SERKA'nın 69. Olağan Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı, System.String[]

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 69. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Ardahan Valisi Mustafa Masatlı Başkanlığı'nda yapıldı.


SERKA Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıya Iğdır Valisi Enver Ünlü, Kars Valisi Türker Öksüz, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Ağrı illerinin Belediye Başkanları, Ticaret Odası Başkanları ve diğer kurul üyeleri katıldı.


Toplantının açılışında konuşan SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, "Bugün gündemimizde 3 tane maddemiz var. Bir tanesi Iğdır ilimizle ilgili, bir diğeri Kars ilimizle ilgili, diğeri ise 2020 yılı çalışma planı ve 2020 bütçesinin görüşülerek karara bağlanması, ben bu toplantının özellikle 2020 yılı ile ilgili alınacak kararların 4 ilimize hayırlı geçmesini diliyorum" dedi.


Toplantıda, 2020 yılı çalışma programı, bütçesi ve 4 ilde sürdürülen projelerin durumları ele alındı. - KARS

Ardahan, Iğdır, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:33 Kaynak: İHA
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