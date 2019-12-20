SERKA'nın 70. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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SERKA'nın 70. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

6 saat önce

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) 70. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirildi.

SERKA'nın 70. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı, System.String[]

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) 70. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirildi.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezindeki Kütük Ev'de yapılan toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı ve Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, ajansın 2019 küçük ölçekli mali destek programının ve genel çalışmalar ile yapılan projelerin değerlendirileceğini belirterek toplantının hayırlı olmasını diledi.

Toplantıya Kars Valisi Türker Öksüz, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, İl Genel Meclisi Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ile SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven katıldı.

Sarıkamış, Ardahan, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:18 Kaynak: AA
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