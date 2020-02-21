SERKA'nın 71. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) 71. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Kars'ta gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, SERKA hizmet binasında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 2019 yılında 3 Mali Destek Programı, 1 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ve 1'de Fizibilite Destek Programı yürütüldüğünü söyledi.

Tüm programlar kapsamında toplam 72 projenin desteklendiğini ifade eden Masatalı, şöyle konuştu:

"Projelerin toplam bütçesi yaklaşık 101 milyon, verilen destek miktarı ise 61 milyon liradır. 2020 yılında 1 tanesi kamu kurumları ve mahalli idarelere ve 1 tanesi özel sektöre yönelik olmak üzere 2 adet Mali Destek Programı, 1 adet Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı, 1 adet Teknik Destek Programı ve 1 adet de Fizibilite Destek Programı yürütülecektir. Güdümlü proje desteği kapsamında 3 projeye 10 milyon lira destek verilmesi planlanmaktadır. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 2020 yılında bölgemize 15 milyon lira bir kaynak getirmeyi hedefliyoruz. 2020 yılında ajansın dağıtacağı toplam destek miktarının 45 milyon lira olması beklenmektedir."

Toplantıya Kars Valisi Türker Öksüz, İl Genel Meclis Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ile SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven katıldı.