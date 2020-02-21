SERKA'nın 71. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi SERKA'nın 71. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika Ekonomi

SERKA'nın 71. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

6 saat önce

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) 71. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

SERKA'nın 71. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı, System.String[]

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) 71. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.


Toplantı Ardahan Valisi Mustafa Masatlı Başkanlığı'nda SERKA Hizmet Binası'nda yapıldı.


Toplantının açılışında konuşan SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, 2019 yılında 2'si kamu kurumları ve mahalli idarelere ve 1'i özel sektöre yönelik olmak üzere toplam 3 adet Mali Destek Programı, 1 adet Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ve 1 adet de Fizibilite Destek Programı yürütüldüğünü söyledi.


Bu projelere ek olarak ayrıca 1 adet de Güdümlü Projenin desteklediğini açıklayan Masatlı, "Bütün programlar kapsamında toplam 72 proje desteklenmiştir. Projelerin toplam bütçesi yaklaşık 101 milyon, verilen destek miktarı ise 61 milyon TL'dir" dedi.


Masatlı 2020 yılında da bu programlara desteklerinin devam edeceğini ifade etti.


Masatlı, "2020 yılında 1 tanesi kamu kurumları ve mahalli idarelere ve 1 tanesi özel sektöre yönelik olmak üzere 2 adet Mali Destek Programı, 1 adet Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı, 1 adet Teknik Destek Programı ve 1 adet de Fizibilite Destek Programı yürütülecektir. Güdümlü proje desteği kapsamında 3 projeye 10 milyon TL destek verilmesi planlanmaktadır. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 2020 yılında bölgemize 15 milyon TL'lik bir kaynak getirmeyi hedefliyoruz. 2020 yılında ajansın dağıtacağı toplam destek miktarının 45 milyon TL olması beklenmektedir" diye konuştu.


Açılış konuşmasının ardından toplantı toplam bütçesi 4 milyon TL olan ve 3 milyon TL destek istenen Kars İl Özel İdaresi tarafından sunulan "Kars Peynir Müzesi" ve Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü tarafından sunulan "Kafkas Arı Konağı" ile diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. - KARS

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:12 Kaynak: İHA
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