SERKA'nın 74. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) 74. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Ardahan'da gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Ardahan Valisi Hüseyin Öner başkanlığındaki toplantı, Kars ve Iğdır valileri ile diğer ilgililerin katılımıyla Ardahan Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Öner, burada yaptığı konuşmada, daha önce hazırlanan gündem doğrultusunda konuların görüşüleceğini söyledi.

Ardahan Valiliği görevini bir süre önce başlaması dolayısıyla toplantıya ilk kez katıldığını aktaran Öner, "Burada alınacak kararlarla hem illerimizin, hem de bölgemizin potansiyelini değerlendirmiş olacağız. Çalışmamız potansiyellerimizin değerlendirilmesine ve faydalı işlerin yapılmasına vesile olur inşallah. Yararlı projelerin kısa sürede hayata geçmesi için çalışacağız." şeklinde konuştu.

Toplantı daha sonra basına kapalı yapıldı.