Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) 81'inci Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Ağrı'da Yapıldı - Son Dakika

Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) 81'inci Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Ağrı'da düzenlendi.

Ağrı Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Valimiz Dr. Osman Varol, Kars Valisi/ SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Türker Öksüz, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, SERKA Genel Sekreter V. Nurullah Karaca ve Yönetim Kurulunun diğer üyeleri katıldı.

Yapılan toplantıda; katılımcılık ilkesi doğrultusunda, bölgenin sosyo- ekonomik yapısının gelişmesi için gerekli plan, program ve faaliyetleri uygulayan SERKA'nın dört ilde yürütülen fizibilite projeleri, küçük ölçekli altyapı projelerinin durumları ile Ajansın diğer faaliyetleri değerlendirildi.