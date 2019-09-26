Son Dakika Haberleri: SERKA, SODES projeleri için tanıtım toplantısı düzenledi
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SERKA, SODES projeleri için tanıtım toplantısı düzenledi

1 saat önce

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Sosyal Destek (SODES) Programı güdümlü proje destekleri için kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

SERKA, SODES projeleri için tanıtım toplantısı düzenledi, System.String[]

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Sosyal Destek (SODES) Programı güdümlü proje destekleri için kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.


SERKA tarafından yürütülecek olan SODES projeleri için bilgilendirme toplantısı düzenledi. Ajansın Kars'taki merkez hizmet binasında düzenlenen toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven, SODES programı hakkında bilgi verdi ve il genelinde başarılı bulunan 3 adet projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından destekleneceğini söyledi. Güven'in konuşmasının ardından SERKA Personeli Cengizhan Büyükyurt, kurum temsilcilerine SODES'in başvuru şartları ve öncelikleriyle ilgili bilgi verdi.


SODES programının hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.


Kamu kurum ve kuruluşlarının sunduğu projeler içerisinde başarılı bulunan 3 proje Bakanlık tarafından desteklenerek hayata geçirilecek. - KARS

Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:15 Kaynak: İHA
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