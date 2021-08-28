SERKA TRA2 Bölgesinin Hediyelik Eşya Prototiplerini Çıkarıyor - Son Dakika
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SERKA TRA2 Bölgesinin Hediyelik Eşya Prototiplerini Çıkarıyor

SERKA TRA2 Bölgesinin Hediyelik Eşya Prototiplerini Çıkarıyor

28.08.2021 20:39

Serhat Kalkınma Ajansı, bölgesel kalkınma hamlelerinden bir tanesini daha hayata geçiriyor.

Serhat Kalkınma Ajansı, bölgesel kalkınma hamlelerinden bir tanesini daha hayata geçiriyor. SERKA ile OZC Internet Teknolojileri Ticaret Şirketi arasında imzalanan sözleşme ile Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde Hediyelik Eşya Prototip Çalışması gerçekleşecek.

Ağrı için; Ağrı Dağı, Nuh'un Gemisi, İshak Paşa Sarayı, Ahmed-i Hani ve Türbesi, Diyadin Kanyonu, Halı-Kilim, Bayazıt Kalesi; Ardahan için Damal Bebeği, Aşık Şenlik, Ardahan Kalesi, Şeytan Kalesi, Kura Nehri, Aktaş ve Çıldır Gölü, Posof Kırmızı Elması; Iğdır için, Iğdır Kayısısı, Soykırım Anıtı, Harmandöven Kervansarayı, Koçbaşı Mezarlar, Tuzluca Tuz Mağarları ve Kars için Kars Kalesi, Baltık Mimarisi, Osmanlı Hamamları, Aşıklık Geleneği, Ebü'l Hasan Harakani, Malakanlar, Kafkas Bebeği, Ani Antik Kenti, Kuyucuk Kuş Cenneti, Katerina Av Köşkü, Sarıkamış Kayak Merkezi, Sarıkamış Şehitleri, Obsidyen Taşı, Kars Kaşarı ve Gravyeri, Kağızman Kayısısı ve Uzun Elması, Digor Beş Kilise, Cirit Oyunu gibi bölgesel değerleri içeren prototipler tasarlanacak.

Çalışmada TRA2 Bölgesinin hediyelik eşya açısından mevcut durumu analizi ortaya konulacak ve 4 ilin tanıtımına katkısı olacak hediyelik eşyaların özgün ve güncel tasarımları incelenecek. Tasarımlar ve yapım yöntemleri belirlenen ve bölgesel değerlerden esinlenen hikayeler barındıran hediyelik eşyaların gençlerin ve kadınların başta geldiği ve üretim aşamasında olduğu şekilde üretilmesi sağlanacak. Hediyelik eşyalar çeşitli ebatları ile turizm sektöründe her keseye uygun olarak üretilecek ve TRA2 Bölgesinde gelir ve istihdama yol açacak.

Kaynak: Habermetre
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Ardahan, Ticaret, Iğdır, Ağrı, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum SERKA TRA2 Bölgesinin Hediyelik Eşya Prototiplerini Çıkarıyor - Son Dakika


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