Serkan Afacan; "İkinci yarıda daha iyi olacağız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Serkan Afacan; 'İkinci yarıda daha iyi olacağız' - Son Dakika Spor

Serkan Afacan; "İkinci yarıda daha iyi olacağız"

6 saat önce

Zonguldak Kömürspor teknik direktör Serkan Afacan, 16'uncu hafta mücadelesinde konuk ettikleri Afjet afyonspor maçını değerlendirdi.

Serkan Afacan;

Zonguldak Kömürspor teknik direktör Serkan Afacan, 16'uncu hafta mücadelesinde konuk ettikleri Afjet afyonspor maçını değerlendirdi.


Zonguldak Kömürspor teknik patronu Serkan Afacan, Afyonspor karşısında iyi mücadele ettiklerini söyleyerek, ikinci yarı öncesinde acil forvet transferine ihtiyaçları olduğunu ve yapılacak olan takviyelerle ikinci yarı daha iyi olacaklarını söyledi. Zonguldak Kömürspor teknik direktörü Serkan Afacan, Afyon'a karşı iyi mücadele ettiklerini söyleyerek, "Aslında 3 puan hedefleyerek bu maça çıkmıştık. Afyon takımı üst ligden düşmüş geçen seneden 8 9 oyuncusunu korumuş güçlü bir takım. Ama onlara karşı iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Diğer maçlarda olduğu gibi karakterlerini ve coşkularını ortaya koydular. Sa şartlarına rağmen geri düştüğümüz maçta berabere bitirdik. Galipde gelebilirdik. Son dakikalarda ama değerlendiremedik. İkinci yarının daha farklı olabileceğini siz söyleyebilirim"diye konuştu.


"Herkesin bu takıma sahip çıkması gerek"


Herkesin takıma sahip çıkması gerektiğini ifade eden Afacan, "25 puan ve her puan bizim için önemliydi. Ama geriye dönüp baktığımızda 23 puanda kaldık. Çok gerisinde miyiz evet. 2 3 tane maçı kazanabilirdik. Ama genç bir takımız kırılganlıklar olabiliyor. Bu takıma sahip çıkmak lazım. Bu takım Zonguldak'ın geleceği. İnanıyorum ki ikinci yarı çok daha iyi olacağız"şeklinde konuştu.


"En önemli forvet transferine ihtiyacımız var"


Zonguldak Kömürspor teknik direktörü Serkan Afacan, en önemli olarak forvet transferine ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Eksik bölgelerimiz var. Bütçemiz doğrultusunda bu noktalara transferler yapmayı planlıyoruz. Eğer bunları da yaparsak daha yarışabilir bile hale geleceğiz.Bizim bir herkesin bildiği 9 numaramız yok. 9 numara transferine ihtiyacımız var. Belki birkaç tane daha yeni arkadaşlar aramıza katılabilir" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Afyon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:44 Kaynak: İHA
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