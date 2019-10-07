Son Dakika Haberleri: Serkan Afacan: "Puan kaybını telafi edeceğiz"
Son Dakika Spor Serkan Afacan: 'Puan kaybını telafi edeceğiz'

Serkan Afacan: "Puan kaybını telafi edeceğiz"

45 dakika önce

TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor'da Teknik Direktör Serkan Afacan, sahalarında 2-1 mağlup oldukları Yeni Çorumspor maçını değerlendirerek, hatalarından ders çıkaracaklarını belirtti.

Serkan Afacan:

TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor'da Teknik Direktör Serkan Afacan, sahalarında 2-1 mağlup oldukları Yeni Çorumspor maçını değerlendirerek, hatalarından ders çıkaracaklarını belirtti.


Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan, kaybettikleri puanı telafi edecek güçleri olduğunu söyelerek, "Maça aslında çok iyi başlamadık. Buna rağmen gol pozisyonu bulduk. İlk yarıda girdiğimiz pozisyonlar var değerlendiremedik. Ondan sonraki bölümde golü bulmamıza rağmen ikinci yarı özellikle maça başlarken futbolcularıma topun bizde kaldığı, bizim iyi oynadığımız pozisyonlar bulmamız gerektiğini söyledim. Yeni Çorum takımı bu ligin iyi takımlarından biri. Bu tür maçlardan ders çıkarmak önemli. Bazen kaybedeceğimiz bazen de kazandığımızı öğrendiğimiz maçlar olacak. Bu haftayı 'öğrendiğimiz hafta' olarak kabul edeceğiz. Futbolcularımı yürekten kutluyorum. Bunu telafi edecek gücümüz var bizim" dedi.


"Kaleci Sinan hafta başında antrenmanlara katılacak"


Takımda rotasyon olacağını ifade eden Afacan, "Berkan'ın hafif sakatlığı var onu riske etmek istemedik. Serhat'ın da bizim hiç onaylamadığımız talihsiz bir kırmızı kart gördü. Kalecimiz Sinan da önümüzdeki haftadan itibaren bizle birlikte çalışacak. Takım içinde rotasyonlarla olacak"diye konuştu. - ZONGULDAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Çorumspor, Zonguldak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Murat Uçar maçın ardından eski hocası Hüseyin Eroğlu'na saldırdı
Ajdin Hasic 18 yaşını doldurdu! İmzalar atılıyor Ünlü model Jessica Lopes, Chelsea'nin şampiyon olması durumunda tamamen soyunacağına söz verdi Marius Sumudica: Andone'nin ilk 11'de oynaması çok zor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 18:09:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serkan Afacan: "Puan kaybını telafi edeceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]