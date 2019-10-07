TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor'da Teknik Direktör Serkan Afacan, sahalarında 2-1 mağlup oldukları Yeni Çorumspor maçını değerlendirerek, hatalarından ders çıkaracaklarını belirtti.



Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan, kaybettikleri puanı telafi edecek güçleri olduğunu söyelerek, "Maça aslında çok iyi başlamadık. Buna rağmen gol pozisyonu bulduk. İlk yarıda girdiğimiz pozisyonlar var değerlendiremedik. Ondan sonraki bölümde golü bulmamıza rağmen ikinci yarı özellikle maça başlarken futbolcularıma topun bizde kaldığı, bizim iyi oynadığımız pozisyonlar bulmamız gerektiğini söyledim. Yeni Çorum takımı bu ligin iyi takımlarından biri. Bu tür maçlardan ders çıkarmak önemli. Bazen kaybedeceğimiz bazen de kazandığımızı öğrendiğimiz maçlar olacak. Bu haftayı 'öğrendiğimiz hafta' olarak kabul edeceğiz. Futbolcularımı yürekten kutluyorum. Bunu telafi edecek gücümüz var bizim" dedi.



"Kaleci Sinan hafta başında antrenmanlara katılacak"



Takımda rotasyon olacağını ifade eden Afacan, "Berkan'ın hafif sakatlığı var onu riske etmek istemedik. Serhat'ın da bizim hiç onaylamadığımız talihsiz bir kırmızı kart gördü. Kalecimiz Sinan da önümüzdeki haftadan itibaren bizle birlikte çalışacak. Takım içinde rotasyonlarla olacak"diye konuştu. - ZONGULDAK