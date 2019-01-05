Son Dakika Haberleri: Serkan Bayer'in Carcinodes Adlı Eseri Sergilenecek

Serkan Bayer'in Carcinodes Adlı Eseri Sergilenecek

46 dakika önce

Resim ve heykel sanatçısı Serkan Bayer'in "Carcinodes" adlı eseri, 7 Ocak'ta İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

Serkan Bayer'in Carcinodes Adlı Eseri Sergilenecek, System.String[]
Resim ve heykel sanatçısı Serkan Bayer'in "Carcinodes" adlı eseri, 7 Ocak'ta İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, sergi Kadıköy'deki Fular't Sanat Evi'nde ziyarete açılacak.

Sıkıştırılmış kağıt ile mumyalanmış iskelet figürünün özel işlemden geçirilmiş tuvalle bir arada kullanıldığı eser, 135'e 150 santimetre ölçülerinde yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayer, Carcinodes'in "insanı kanser eden" anlamına geldiğini aktararak, "doğum" adını verdiği seride yer alan başka bir eserin de Ankara'da sergilendiğini kaydetti.

Küratörlüğünü Denizhan Özer'in yaptığı sergi 24 Ocak'a kadar görülebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:40 Kaynak: AA

Serkan, Bayer, Güncel
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