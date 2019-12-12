Serkan Bircan'a yeni görev - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Serkan Bircan'a yeni görev - Son Dakika

Serkan Bircan'a yeni görev

6 saat önce

Bir önceki dönem Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ın Özel Kalem Müdürlüğü görevi yürüten Serkan Bircan, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı Vekili görevine getirildi.

Serkan Bircan'a yeni görev, System.String[]

Bir önceki dönem Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ın Özel Kalem Müdürlüğü görevi yürüten Serkan Bircan, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı Vekili görevine getirildi.


Bilecik Belediye Başkanlığı'nda 2013 yılından 2019 son yerel yönetimler seçim dönemine kadar Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili ve Özel Kalem Müdürü görevlerini yürüten Serkan Bircan, kurumlar arası görevlendirme ile Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı Vekili görevine getirildiği öğrenildi. Belediyede çalıştığı süre zarfında başarılı çalışmaları ile ön plana çıkan, kurum ve kişilerle kurduğu etkili iletişimi birçok kişi tarafından sevilen ve saygılı kişiliği ile bilinen Serkan Bircan, yeni görevine başlarken, Mart ayında yapılan seçimler öncesi Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Müdür Vekili İsmail Cihan da geçtiğimiz aylarda kurumlar arası görevlendirme ile Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne geçmişti. - BİLECİK

Nihat Can, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Varis ameliyatı oldu, fil hastası çıktı: Hayatım mahvoldu
Komünist Başkan'dan minibüsçülere rest! Zam konusunda geri adım atmadı Uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan oyuncu Berk Oktay'dan dava sonrası ilk açıklama: Namus davamdır 14 katlı apartmanın terasından düşen hakim, feci şekilde can verdi

Son Dakika Haberleri
17:50 Şentop, milletvekillerindan aksaklıkları bildirmelerini istedi - Son Dakika Haber
17:49 Mesanesinden 130 gramlık tek parça taş çıktı - Son Dakika Haber
17:46 OECD ülkeleri arasında gelecekte en fazla emeklilik yaşı Türkiye'de artacak - Son Dakika Haber
17:46 AK Parti Çanakkale Meclis üyesi kadınlar 'Yerel Yönetimde Kadın Şurası' için Ankara'da - Son Dakika Haber
17:43 MHP'li Başkan, AK Parti İl Başkanı Hızlı'yı ağırladı - Son Dakika Haber
17:20 14 katlı apartmanın terasından düşen hakim, feci şekilde can verdi - Son Dakika Haber
17:16 YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatasını iptal etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 17:57:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Serkan Bircan'a yeni görev - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]