Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılacak sanatçılar, yarın Nevmekan Sahil'de sahne alacak.
Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılacak sanatçılar, yarın Nevmekan Sahil'de sahne alacak. Katılımcılar "Nev Nefes" temasıyla düzenlenecek sohbet ve eğlence dolu etkinlikte, keyifli anlar yaşayacak.
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25.12.2019 20:19:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Serkan Çağrı ile Ceyhun Yılmaz "Nev Nefes"te - Son Dakika