Serkan Çağrı ile Elif Buse Doğan 'Nev Nefes'te
11 dakika önce
Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılacak genç sanatçılar, yarın Nevmekan Sahil'de konser verecek.
Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılacak genç sanatçılar, yarın Nevmekan Sahil'de konser verecek.
Müzikseverler, klarnetle sazın buluştuğu eserleri bol sohbetli müzik eşliğinde dinleyecek.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:59
Ünlü şarkıcı İdo Tatlıses, askere gitti Evde yüksek sesle müzik dinleyen öğrencilere, darp ve biber gazlı müdahale Şarkıcı Arto'yu tehdit ettirdiği iddiasıyla hakim karşısına çıkan Kerimcan Durmaz'ın aylık geliri dudak uçuklattı Yürüteçle görüntülenen Fatma Girik'in son hali sevenlerini üzdü