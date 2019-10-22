Son Dakika Haberleri: Serkan Çağrı ile Elif Buse Doğan 'Nev Nefes'te
Son Dakika Magazin Serkan Çağrı ile Elif Buse Doğan 'Nev Nefes'te

Serkan Çağrı ile Elif Buse Doğan 'Nev Nefes'te

11 dakika önce

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılacak genç sanatçılar, yarın Nevmekan Sahil'de konser verecek.

Serkan Çağrı ile Elif Buse Doğan 'Nev Nefes'te, System.String[]

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılacak genç sanatçılar, yarın Nevmekan Sahil'de konser verecek.


Müzikseverler, klarnetle sazın buluştuğu eserleri bol sohbetli müzik eşliğinde dinleyecek.

Üsküdar Belediyesi, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:59 
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