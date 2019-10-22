Son Dakika Haberleri: Serkan Çağrı ile Elif Buse Doğan "Nev Nefes"te bir araya gelecek
Son Dakika Güncel Serkan Çağrı ile Elif Buse Doğan 'Nev Nefes'te bir araya gelecek

Serkan Çağrı ile Elif Buse Doğan "Nev Nefes"te bir araya gelecek

36 dakika önce

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, "Nev Nefes" programında Türk halk müziği sanatçısı Elif Buse Doğan ile aynı sahneyi paylaşacak.

Serkan Çağrı ile Elif Buse Doğan

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, "Nev Nefes" programında Türk halk müziği sanatçısı Elif Buse Doğan ile aynı sahneyi paylaşacak.

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılacak genç sanatçılar, yarın Nevmekan Sahil'de konser verecek.

Müzikseverler, klarnetle sazın buluştuğu eserleri bol sohbetli müzik eşliğinde dinleyecek.

Üsküdar Belediyesi, Serkan Çağrı, Nev, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:28 Kaynak: AA
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