Serkan Çağrı ile Elif Buse Doğan "Nev Nefes"te bir araya gelecek
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Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, "Nev Nefes" programında Türk halk müziği sanatçısı Elif Buse Doğan ile aynı sahneyi paylaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:28 Kaynak: AA
Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, "Nev Nefes" programında Türk halk müziği sanatçısı Elif Buse Doğan ile aynı sahneyi paylaşacak.
Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılacak genç sanatçılar, yarın Nevmekan Sahil'de konser verecek.
Müzikseverler, klarnetle sazın buluştuğu eserleri bol sohbetli müzik eşliğinde dinleyecek.
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