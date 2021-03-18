Serkan Çayoğlu yeni dizisini anlattı

Yayınlanan tanıtımlarıyla merak uyandıran Bir Zamanlar Kıbrıs, tarihi gerçekler çerçevesinde, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini 1963 yılı itibarı ile ekrana taşıyacak.

Dizide, Serkan Çayoğlu, nişanlısı Ayşe (Gülper Özdemir) ile evlenmek üzereyken Türkiye'nin adaya gizli görevle yolladığı Türk istihbarat görevlisi Ankaralı karakterine hayat veriyor. Adadaki Kıbrıs Türklerinin yardımına yetişen Ankaralı dizide amansız mücadelesiyle efsaneye dönüşüyor.

'DUYGUSAL ANLAMDA ZORLANACAK'

Ekranlara "Bir Zamanlar Kıbrıs" ile döneceği için heyecanlı olduğunu dile getiren Serkan Çayoğlu, rolünü şu sözlerle anlattı: "Ben dizide devlet için çalışan, geçmişinde farklı ülkelerde görevlendirilen 'Ankaralı' karakterini canlandıracağım.

Ne kadar tecrübeli olsa da, Adada şahit olduğu olaylar karşısında duygusal anlamda büyük zorluklar yaşayacak. Görevine olan bağı ve nişanlısına olan aşkı sayesinde 'Ankaralı' hayata tutunacak, hatta zaman zaman ikisi arasında bir seçim yapmak zorunda kalacak."

Yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği "Bir Zamanlar Kıbrıs" yakında TRT 1'de ekrana gelecek.



