SPOR Serkan Çeri: Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ağustosta 7-8 takım hazırlık yapacak

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Tsstur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, 'Burada özellikle ağustos ayı içerisinde 7-8 futbol takımı hem kamplarını hem de hazırlık maçlarını yapacaklar' dedi.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ilk maç Kayserispor ile Yılport Samsunspor arasında oynandı. Tsstur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, ilk hazırlık maçına ev sahipliği yaptıkları için memnun olduklarını belirterek, "Sezonun ilk hazırlık maçını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapıyoruz. Arkamda gördüğünüz gibi Kayserispor ve Yılport Samsunspor takımları arasında maç oynanıyor. Bundan sonra inşallah diğer takımlar da buraya gelip, hazırlık maçlarını ve antrenmanlarını yapacaklar. Süper Lig'den ve yabancı takımlardan görüştüğümüz birçok yabancı takım var. Burada özellikle ağustos ayı içerisinde 7-8 futbol takımı hem kamplarını hem de hazırlık maçlarını yapacaklar. Hayal ettiğimiz şeyi şu an gerçekleştirmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

Çeri, kulüplerin Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne ilgi gösterdiğini kaydederek, "Şu anda takımlardan çok olumlu haberler ve tepkiler alıyoruz. Buraya gelmek isteyen birçok takım var. Bazı otellerin açık olmaması bizi burada zorluyor. Erciyes'te yatak kapasitesi çok düşük. Aslında biz bu sene en azından 10-12 takım ağırlayabilirdik ama maalesef yatak kapasitesinin düşüklüğünden dolayı bu takımları burada ağırlayamıyoruz. Önümüzdeki yıllarda burada aynı anda 8-10 tane takımı ağırlayacak çalışmalar başlattık. Bu sene hem yurt dışından hem yurt içinden takımları burada ağırlayacağız. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni tüm dünyaya tanıtacağız" ifadelerini kullandı.