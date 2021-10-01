Üye Girişi
SPOR Serkan Çeri: Oteller açık olsaydı daha fazla takım ağırlayabilirdik - Son Dakika

SPOR Serkan Çeri: Oteller açık olsaydı daha fazla takım ağırlayabilirdik

01.10.2021 15:32

Serkan Çeri Oteller açık olsaydı daha fazla takım ağırlayabilirdikVIDEO YOKOlcay DÜZGÜNKAYSERİ,(DHA)-ERCİYES Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezonu kapattıklarını belirten Tsstur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, 'Tabi Erciyes'te daha çok takım ağırlayabilirdik ama burada otel...

Serkan Çeri Oteller açık olsaydı daha fazla takım ağırlayabilirdik

VIDEO YOK

Olcay DÜZGÜNKAYSERİ,(DHA)-

ERCİYES Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezonu kapattıklarını belirten Tsstur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, 'Tabi Erciyes'te daha çok takım ağırlayabilirdik ama burada otel yetersizliğini belirtmek istiyorum. Oteller daha fazla açık olsaydı daha fazla takım ağırlayabilirdik' dedi.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yaz sezonun ardından sezonu kapattı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezonu kapattıklarını belirten Çeri, 'Sezonu artık kapatıyoruz. Sezon bizim açımızdan iyi geçti. Tabi Erciyes'te daha çok takım ağırlayabilirdik ama burada otel yetersizliğini belirtmek istiyorum. Oteller daha fazla açık olsaydı daha fazla takım ağırlayabilirdik. Hiç kimsenin bilmediği bir yeri kamp merkezi haline getirmek zor bir şey. Biz bunu başardık. Çok güzel talepler var. Takımlar memnun ayrıldı' diye konuştu.

Güzel projelerinin olduğunu belirten Çeri, 'Önümüzdeki sezon daha fazla takımın burada kamp yapacağını tahmin ediyoruz. Önümüzdeki sezonla ilgili çalışmalara şimdiden başladık. Saha bakımlarını yapıyoruz. Kamp merkezimize özellikle yurt dışından çok fazla talep var. Çok fazla takımın Erciyes'e gelip, kamp yapacağını düşünüyoruz. Güzel projelerimiz var. İşte Erciyes Cup ile ilgili çalışmalara şimdiden başladık. İnşallah gelecek yıl daha fazla otel açık olur ve daha fazla takımı buraya getiririz' ifadelerini kullandı.

SPOR Serkan Çeri: Oteller açık olsaydı daha fazla takım ağırlayabilirdik
SPOR Serkan Çeri: Oteller açık olsaydı daha fazla takım ağırlayabilirdik
SPOR Serkan Çeri: Oteller açık olsaydı daha fazla takım ağırlayabilirdik
SPOR Serkan Çeri: Oteller açık olsaydı daha fazla takım ağırlayabilirdik
SPOR Serkan Çeri: Oteller açık olsaydı daha fazla takım ağırlayabilirdik
SPOR Serkan Çeri: Oteller açık olsaydı daha fazla takım ağırlayabilirdik
SPOR Serkan Çeri: Oteller açık olsaydı daha fazla takım ağırlayabilirdik

Erciyes, Otel, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Serkan Çeri: Oteller açık olsaydı daha fazla takım ağırlayabilirdik - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı 15:55 Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı Bir ekim günü edebiyat dersinde başladı! Galatasaray Kulübü, bugün tam 116 yaşını kutluyor 15:49 Bir ekim günü edebiyat dersinde başladı! Galatasaray Kulübü, bugün tam 116 yaşını kutluyor Son dakika gündem haberleri! Son yaşanan gündem olayları 15:38 Son dakika gündem haberleri! Son yaşanan gündem olayları
Bebeğin kendisinden olmadığını iddia edip hamile eşini öldüren kocaya 15:36 Bebeğin kendisinden olmadığını iddia edip hamile eşini öldüren kocaya "iyi hal" indirim uygulandı Kendisine 15:35 Kendisine "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovmuştu! O kaymakam bugün özür diledi Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis açılışında açıklamalarda bulundu: Rezervlerimiz 122 milyar dolara ulaştı 15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis açılışında açıklamalarda bulundu: Rezervlerimiz 122 milyar dolara ulaştı
22. kez intihara kalkışan şahıs ortalığı karıştırdı! Vatandaşlar video çekmek için birbiriyle yarıştı 14:52 22. kez intihara kalkışan şahıs ortalığı karıştırdı! Vatandaşlar video çekmek için birbiriyle yarıştı Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı 14:32 Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı

Son Dakika Haberleri
15:58 Domatesin fiyatı 5 kilometrede yüzde 176 artarak 6.90 lirayı buldu
15:55 Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı
15:48 Bir ekim günü edebiyat dersinde başladı! Galatasaray Kulübü, bugün tam 116 yaşını kutluyor
15:38 Son dakika gündem haberleri! Son yaşanan gündem olayları
15:36 Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı
15:34 Kendisine "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovmuştu! O kaymakam bugün özür diledi
15:34 43 yaşındaki kaleci Buffon, takımın gençlerini tek tek yendi
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis açılışında açıklamalarda bulundu: Rezervlerimiz 122 milyar dolara ulaştı
14:58 Ronaldo ve Georgina Rodriguez'un evliliğine anne engeli geldi
14:49 Ünlü sanatçı Tolga Yüce, yeni filmi için Kapadokya'ya gitti
Domatesin fiyatı 5 kilometrede yüzde 176 artarak 6.90 lirayı buldu Domatesin fiyatı 5 kilometrede yüzde 176 artarak 6.90 lirayı buldu         
15:59
Diagne bildiğimiz gibi! Gırtlağını sıktığı futbolcuyu İstanbul'a davet etti Diagne bildiğimiz gibi! Gırtlağını sıktığı futbolcuyu İstanbul'a davet etti         
15:53
Yapılandırma işlemini son güne bırakanlar saatlerce sırada kaldı Yapılandırma işlemini son güne bırakanlar saatlerce sırada kaldı         
15:41
Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı         
15:36
43 yaşındaki kaleci Buffon, takımın gençlerini tek tek yendi 43 yaşındaki kaleci Buffon, takımın gençlerini tek tek yendi         
15:35
Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı         
15:13
4 milletvekili olan TİP Meclis'in açılışına katılmadı: Erdoğan'ı dinlemeyeceğiz 4 milletvekili olan TİP Meclis'in açılışına katılmadı: Erdoğan'ı dinlemeyeceğiz         
15:02
Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz         
14:42
Çağın vebası olarak bilinen kanser aşısının Faz 2 denemelerine başlandı Çağın vebası olarak bilinen kanser aşısının Faz 2 denemelerine başlandı         
13:48
Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış         
13:17
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
''Seninle böyle şeyler yapmak isterim'' mesajıyla birlikte cinsel içerikli videolarını 260 kadına yolladı ''Seninle böyle şeyler yapmak isterim'' mesajıyla birlikte cinsel içerikli videolarını 260 kadına yolladı         
12:31
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler         
12:09
Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti         
11:11
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları         
23:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 16:06:12. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR Serkan Çeri: Oteller açık olsaydı daha fazla takım ağırlayabilirdik - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement