Son Dakika Haberleri: Serkan Çınar'ın itirazı reddedildi
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Serkan Çınar'ın itirazı reddedildi

50 dakika önce

TFF Tahkim Kurulu, Serkan Çınar'ın üst klasman hakem listesinde yer almamasına dair MHK işlemine yaptığı itirazı oy birliğiyle reddetti.

Serkan Çınar'ın itirazı reddedildi, System.String[]
TFF Tahkim Kurulu, Serkan Çınar'ın üst klasman hakem listesinde yer almamasına dair MHK işlemine yaptığı itirazı oy birliğiyle reddetti.

TFF Tahkim Kurulu, Serkan Çınar'ın üst klasman hakem listesinde yer almamasına dair MHK işlemine yaptığı itirazı oy birliğiyle reddetti. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Hakem Serkan Çınar'ın üst klasman hakem listesinde yer almamasına dair MHK işlemine itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 08.08.2019 Perşembe günü saat 16: 00'da itiraz eden Hakem Serkan Çınar'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı.Yapılan müzakere neticesinde; Hakem Serkan Çınar'ın itirazının reddine oybirliği ile,

Gelecek toplantının 22.08.2019 Perşembe günü saat 15.00'te yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir." - İSTANBUL
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Serkan Çınar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:07 Kaynak: İHA
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